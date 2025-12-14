HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: siete personas resultan heridas tras despiste y vuelco de vehículo

El siniestro ocurrió en la vía Muñani–Sandia, en Azángaro. Según testigos, el accidente se habría producido porque el chofer perdió el control del vehículo al esquivar a una alpaca que cruzaba la pista.

Algunos heridos fueron derivados a Juliaca. Foto: difusión.
Un accidente de tránsito dejó como saldo 7 personas heridas, luego de que el auto en que viajaban sufriera un despiste y posterior vuelco mientras circulaba en la vía Muñani- Sandia, provincia de Azángaro, Puno.

Según información preliminar, el hecho ocurrió la tarde del sábado 13 de diciembre, cuando el conductor del vehículo azul de placa CNW-301, marca Jetour X70, perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación.

No obstante, testigos del lugar señalaron que una alpaca habría cruzado de manera sorpresiva la vía, lo que habría obligado al conductor a realizar una maniobra brusca, ocasionando el despiste y las vueltas de campana fuera de la calzada.

Producto del fuerte impacto, los ocupantes resultaron con lesiones en diversas partes del cuerpo. Los heridos fueron identificados como Pilar Apaza Mamani, Guido Lucana Apaza, Carlos Cabrera Lucana, Ernestina Chipile Choquehuanca, Royer Lucana Apaza, Solano Chipile Cruz y Martina Cansaya Lucana.

Heridos referidos a Juliaca

Tras el accidente, pobladores de la zona y transportistas brindaron apoyo inmediato a los heridos, quienes fueron trasladados al centro de salud de Muñani. Sin embargo, debido a la gravedad de algunas lesiones, varios fueron evacuados por agentes policiales al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales quienes realizaron las diligencias correspondientes. Al momento las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.

