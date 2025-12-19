Congresista Quito cuestiona transparencia de convenio entre Cerro Verde y Sedapar por uso de aguas residuales de Arequipa

La Sociedad Minera Cerro Verde S. A. y la empresa Sedapar acordaron un octavo convenio específico para el tratamiento y uso de las aguas residuales de la ciudad de Arequipa. Este proceso se realiza en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada, la cual es operada por la minera y, en contraprestación, utiliza parte de este recurso hídrico sin pagar una tasa. El convenio se ha extendido ahora hasta el año 2060 y, según el congresista Jaime Quito, sus condiciones son demasiado favorables para Cerro Verde, en desmedro del Estado.

Se tenía previsto que el presidente José Jerí llegara este viernes a Arequipa para la firma del convenio; sin embargo, la actividad fue cancelada y trasladada a Lima. Un día antes, el congresista por Arequipa, Jaime Quito, expuso en conferencia de prensa presuntas irregularidades en el acuerdo.

¿Por qué el convenio es cuestionado por el congresista?

El acuerdo permitiría a la minera utilizar el agua residual tratada de la PTAR La Enlozada hasta el año 2060 o hasta que finalicen sus operaciones. El convenio, valorizado en 3 mil 091 millones de dólares, establece que Cerro Verde ejecute 53 obras de infraestructura a cambio del uso del recurso. De ese monto, 116 millones de dólares estarían destinados principalmente a inversiones directas en obras de agua y desagüe para Arequipa.

Sin embargo, según Jaime Quito, la minera Cerro Verde viene utilizando desde 2014 (año en que empezó a funcionar la PTAR) el agua tratada sin pagar la tarifa legal establecida, generando perjuicios en las arcas del Estado. El parlamentario estima que, si se cobrara la tarifa real, habrían ingresos superiores al monto establecido en el convenio.

“Hay gato encerrado de la minera Cerro Verde con Arequipa”, sostuvo el parlamentario de izquierda.

Alcalde señala que Sedapar no tiene recursos

El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, anunció que ha solicitado a la gerenta de Sedapar la realización de una conferencia de prensa técnica y legal. El objetivo es explicar a la ciudadanía y a los medios de comunicación los alcances, beneficios y condiciones del convenio, así como absolver las dudas existentes antes de su firma.

Rivera sostuvo que el convenio es necesario debido a que Sedapar no cuenta con los recursos financieros para asumir el costoso mantenimiento de la PTAR La Enlozada. Según explicó, el hecho que la empresa minera siga operando la planta evitaría un incremento directo en la tarifa de agua que pagan los usuarios arequipeños.

Sedapar es la empresa pública de saneamiento de la región. Sus accionistas son las ocho municipalidades provinciales, siendo la Municipalidad Provincial de Arequipa la que posee la mayor participación.