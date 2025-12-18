HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Reconocen a elenco de danzas de la CSJAR por destacada participación en Festival Nacional

Presidencia felicitó a servidores judiciales que realizaron lucida presentación en Puno.

El elenco presentó la danza "El carnaval de chachas" en Puno. Fuente: Difusión.
El elenco presentó la danza "El carnaval de chachas" en Puno. Fuente: Difusión.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, otorgó un merecido reconocimiento a los integrantes del elenco de danzas de la institución por su destacada participación en el “XIV Concurso Nacional de Danzas Folklóricas del Poder Judicial”, donde demostraron talento, disciplina y un alto nivel artístico.

Durante la ceremonia, la máxima autoridad judicial del distrito resaltó el compromiso y esfuerzo de los servidores judiciales que integran el elenco, destacando que su participación no solo promueve la promoción de la cultural regional, sino que fortalece la integración e identificación institucional.

Este logro refleja el talento y la vocación de servicio que caracteriza a nuestros servidores judiciales”, señaló el presidente de la Corte, al tiempo de felicitarlos por representar dignamente a la institución en un certamen tan prestigiado como el que organiza el Poder Judicial”.

El elenco de danzas de la Corte de Arequipa, se presentó en este festival nacional del Poder Judicial que tuvo lugar en la Corte Superior de Justicia de Puno, con la vistosa danza “El carnaval de chachas” originario de la provincia de Castilla; obteniendo un importante 4to. lugar a nivel nacional. Integrantes del elenco de danzas

El Elenco de danzas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, está integrado por Josamira Katiusca Ramírez Alarcón, Kelly Angélica Espinoza Abrigo, Erick Ulises Llacho Murguía, Michael Yvan Cornejo Perea, Nury Alisson Huamani Chipana, Brigitte Alexandra Rodan Torres, Elva Nélida Otazu Pinto, Rosa María Calderón Coronel, Antonny Brayan Rivera Torres y Katterine Lisbeth Ibarra Taco Asimismo, este entusiasta grupo de servidores judiciales está confirmado también por Leslie Lorena Neyra Montes, Ángelo Francesco Barriga Aro, Bryan Ulises Payehuanca Huancapaza, Jorge Ezaine Chambilla Mamani, Arlyss Bramdon Zapana Arapa, Braiton Eduardo Noguera Larico, Silvia Lizeth Huilcapaco Cahuana, Ángela Gonzales Ponce, Daniela Jesús Hercilla Cornejo, Sheylla de Amat Catacora, Sergio Martín Bendezú Ponce, Shirley Melina Vilca Quilca y Marilyn Patricia Sánchez Portillo.

