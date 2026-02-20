HOYSuscripcion LR Focus

Hija de Hugo Bustíos tras libertad de Urresti: "Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia"

Sharmelí Bustíos Patiño se pronunció tras la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 12 años de prisión contra el exministro Daniel Urresti Elera y ordenó su liberación inmediata,

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata.
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata.

La hija del periodista asesinado Hugo Bustíos Saavedra, Sharmelí Bustíos Patiño, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 12 años de prisión impuesta al exministro del Interior Daniel Urresti y ordenara su libertad inmediata.

"Hoy, 20-FEB, mi padre estaría cumpliendo 76 años. No está aquí para celebrar su vida y honrar su presencia. Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre, pues el TC anuló su sentencia de 12 años. Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia", escribió en sus redes sociales.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El fallo del TC declaró nula la sentencia condenatoria emitida en 2023 al considerar que se vulneró el principio de legalidad penal al aplicar la calificación de crimen de lesa humanidad a hechos ocurridos en 1988. Al tratarse de delitos comunes, el tribunal determinó que la acción penal había prescrito, por lo que dispuso la inmediata excarcelación del exfuncionario.

La orden de libertad debe ser ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario, que quedó encargado de cumplir la disposición judicial tras la notificación oficial de la resolución constitucional.

Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, fue asesinado en Ayacucho en 1988 durante el conflicto armado interno, en un caso que se convirtió en uno de los procesos emblemáticos por crímenes contra periodistas en el país.

Asesinato de Hugo Bustíos

Hugo Bustíos Saavedra era un periodista que, al momento de su asesinato en 1988, trabajaba como corresponsal de la revista CARETAS y ejercía como presidente en funciones de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en Huanta, Ayacucho.

La mañana del 24 de noviembre de ese año, Bustíos salió de su vivienda en motocicleta para investigar el asesinato de dos personas ocurrido horas antes en la localidad de Erapata. Viajaba junto a su colega Eduardo Rojas cuando una patrulla militar les impidió tomar fotografías y les indicó que debían solicitar autorización en el cuartel de Castropampa, adonde el periodista acudió de inmediato.

De acuerdo con los testimonios, Víctor La Vera Hernández, jefe de la base militar, le comunicó que un presunto integrante subversivo recién capturado lo había señalado como miembro de Sendero Luminoso. Poco después, un camión militar con efectivos vestidos con polos blancos salió del cuartel. Tras ello, La Vera permitió que los periodistas regresaran al lugar para registrar imágenes.

Sin embargo, al volver fueron atacados a balazos. Gravemente herido, Bustíos pidió a su compañero que se pusiera a salvo. Una vez que Rojas logró alejarse, el periodista fue alcanzado por explosivos que detonaron sobre su cuerpo, y eso le provocó lesiones mortales.

