Judicialidad

Módulo de Justicia de Camaná lleva alegría a niños de Samuel Pastor

Acción de proyección social se cumplió por Navidad.

La actividad fue apoyada logísticamente por la municipalidad distrital de Samuel Pastor. Fuente: Difusión.
La actividad fue apoyada logísticamente por la municipalidad distrital de Samuel Pastor. Fuente: Difusión.

El Módulo de Justicia de Camaná, realizó una campaña de proyección social por Navidad en el asentamiento humano, “Almirante Grau” del distrito de Samuel Pastor, llevando alegría, entusiasmo y mucho amor a un grupo de 38 pequeños de entre 1 y 5 años de edad.

Los jueces Aldo Rodríguez Huanqui y Vidal Jordán Ticona; además del administrador Pablo Alca Lazo fueron los responsables de trasladar el cariño de jueces y servidores judiciales de Camaná hasta este alejado asentamiento humano que recibió con mucho agrado las muestras de solidaridad de la familia judicial de Camaná.

Los niños del PRONOEI Almirante Grau, disfrutaron de un show navideño que los hizo jugar, bailar y beneficiarse con regalos, dulces y una deliciosa chocolatada.

Esta simpática actividad se cumplió con el apoyo logístico de la municipalidad distrital de Samuel Pastor.

