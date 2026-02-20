TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su inmediata libertad

El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Daniel Urresti y ordenó su libertad inmediata, tras determinar que la condena dictada en 2023 por el caso Hugo Bustíos vulneró el principio de legalidad penal y se emitió cuando el plazo de prescripción por los hechos ocurridos en 1988 ya había vencido.

El fallo explica que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica el asesinato como crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias y entró en vigor para el Perú recién en el año 2002. Por lo tanto, aplicar esa calificación a hechos ocurridos antes de esa fecha supondría una aplicación retroactiva del derecho penal, algo que está prohibido por la Constitución. Es decir, no se puede juzgar con reglas que no existían cuando ocurrieron los hechos.

