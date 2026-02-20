HOYSuscripcion LR Focus

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su inmediata libertad

El Tribunal Constitucional del Perú anuló la condena de 12 años contra Daniel Urresti por el caso del periodista Hugo Bustíos, al concluir que la acción penal prescribió y que no podía aplicarse retroactivamente la figura de crimen de lesa humanidad.

Urresti saldrá en libertad | Foto: difusión.
Urresti saldrá en libertad | Foto: difusión.

El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Daniel Urresti y ordenó su libertad inmediata, tras determinar que la condena dictada en 2023 por el caso Hugo Bustíos vulneró el principio de legalidad penal y se emitió cuando el plazo de prescripción por los hechos ocurridos en 1988 ya había vencido.

El fallo explica que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica el asesinato como crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias y entró en vigor para el Perú recién en el año 2002. Por lo tanto, aplicar esa calificación a hechos ocurridos antes de esa fecha supondría una aplicación retroactiva del derecho penal, algo que está prohibido por la Constitución. Es decir, no se puede juzgar con reglas que no existían cuando ocurrieron los hechos.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Noticia en desarrollo

