Concluyó Pasantía Laboral para personas con discapacidad en CSJAR

La Corte Superior de Justicia de Arequipa a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad clausuró el “II Programa de pasantía laboral para personas con discapacidad” que buscó promover la inclusión laboral efectiva y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo dentro del sistema de justicia a un grupo de 8 jóvenes con diferentes discapacidades.

Durante un mes, diversos órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte de Arequipa acogieron con entusiasmo a los pasantes, quienes cumplieron labores efectivas logrando foliar expedientes, fotocopiar documentos, digitalizar informes, ayudar en la gestión administrativa y apoyar en labores de producción audiovisual; fortalecieron sus competencias laborales, adquirieron experiencia prácticas y demostraron un alto nivel de compromiso, responsabilidad y capacidad de adaptación a las funciones asignadas.

La actividad fue clausurada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien agradeció la oportunidad de conocerlos a seres humanos extraordinarios y aprender de su gran capacidad para ver la vida con optimismo y sensibilidad. La jueza superior, María Concha Garibay, responsable de esta sub comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, dio un recuento de las actividades realizadas por los pasantes y solicitó para cada uno de ellos el reconocimiento a una labor eficaz cumplida; la misma que fue reconocida con un estipendio ofrecido gracias a la colaboración de jueces y juezas de Arequipa.

En su momento, el Presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Dr. César de la Cuba Chirinos, fue enfático en señalar los resultados exitosos de este programa que nos permite avanzar concretamente hacia una justicia inclusiva y al respeto de los derechos de las personas con discapacidad, conforme a los principios de accesibilidad, no discriminación y dignidad humana.

Esta nueva experiencia, permitió además sensibilizar al personal judicial sobre la importancia de construir entornos laborales accesibles e inclusivos.

Los pasantes recibieron además de un diploma de reconocimiento y presentes de sus monitores y compañeros de trabajo, quienes valoraron plenamente la importancia de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los campos de la vida.

La ceremonia de reconocimiento a los pasantes laborales fue amenizada con la presentación musical del grupo “Sinfonía del Corazón” y la pasante Milagros Romero Zea.