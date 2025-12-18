HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Rafael López Aliaga en la mira: piden al JNE anular sus elecciones internas | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Concluyó Pasantía Laboral para personas con discapacidad en CSJAR

Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad promovió inclusión efectiva.

El evento de clausura incluyó reconocimientos, un stipendio por su contribución y una presentación musical. Fuente: Difusión.
El evento de clausura incluyó reconocimientos, un stipendio por su contribución y una presentación musical. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad clausuró el “II Programa de pasantía laboral para personas con discapacidad” que buscó promover la inclusión laboral efectiva y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo dentro del sistema de justicia a un grupo de 8 jóvenes con diferentes discapacidades.

Durante un mes, diversos órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte de Arequipa acogieron con entusiasmo a los pasantes, quienes cumplieron labores efectivas logrando foliar expedientes, fotocopiar documentos, digitalizar informes, ayudar en la gestión administrativa y apoyar en labores de producción audiovisual; fortalecieron sus competencias laborales, adquirieron experiencia prácticas y demostraron un alto nivel de compromiso, responsabilidad y capacidad de adaptación a las funciones asignadas.

La actividad fue clausurada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien agradeció la oportunidad de conocerlos a seres humanos extraordinarios y aprender de su gran capacidad para ver la vida con optimismo y sensibilidad. La jueza superior, María Concha Garibay, responsable de esta sub comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, dio un recuento de las actividades realizadas por los pasantes y solicitó para cada uno de ellos el reconocimiento a una labor eficaz cumplida; la misma que fue reconocida con un estipendio ofrecido gracias a la colaboración de jueces y juezas de Arequipa.

En su momento, el Presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Dr. César de la Cuba Chirinos, fue enfático en señalar los resultados exitosos de este programa que nos permite avanzar concretamente hacia una justicia inclusiva y al respeto de los derechos de las personas con discapacidad, conforme a los principios de accesibilidad, no discriminación y dignidad humana.

Esta nueva experiencia, permitió además sensibilizar al personal judicial sobre la importancia de construir entornos laborales accesibles e inclusivos.

Los pasantes recibieron además de un diploma de reconocimiento y presentes de sus monitores y compañeros de trabajo, quienes valoraron plenamente la importancia de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los campos de la vida.

La ceremonia de reconocimiento a los pasantes laborales fue amenizada con la presentación musical del grupo “Sinfonía del Corazón” y la pasante Milagros Romero Zea.

Notas relacionadas
Arequipa: agricultores rechazan proyectos mineros de Tía María y La Tapada

Arequipa: agricultores rechazan proyectos mineros de Tía María y La Tapada

LEER MÁS
Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

LEER MÁS
Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

LEER MÁS
Jueces y personal del Módulo PCALP compartieron la alegría de la Navidad con niños y niñas de Castilla

Jueces y personal del Módulo PCALP compartieron la alegría de la Navidad con niños y niñas de Castilla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Judicialidad

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025