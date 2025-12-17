HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa: agricultores rechazan proyectos mineros de Tía María y La Tapada

“La minería no trabaja en armonía con la agricultura”, denuncian los pobladores del Valle Tambo. Además, mencionan que llevan más de 10 años exigiendo a las autoridades que retiren a las empresas mineras de la zona.

Agricultores del Valle Tambo continúan en su lucha. Foto: Mirelia Quispe, La República
Agricultores del Valle Tambo continúan en su lucha. Foto: Mirelia Quispe, La República

Este miércoles 17 de diciembre se cumplió el segundo día de paro convocado por voceros y agricultores que exigen ser considerados “agricultores” y no “antimineros”. La manifestación se realizó en el sector de Ventillata, Cocachacra, en el distrito de Islay, Arequipa, donde los protestantes bloquearon la vía y portaron banderas verdes con la consigna “Agro sí, mina no”. La mayoría de los manifestantes son adultos mayores que expresaron su rechazo a los proyectos mineros “Tía María” y “La Tapada”, argumentando que estos avanzan sin una licencia social ni permisos adecuados.

“Soy ganadero de Pampas Nuevas de Valle de Tambo. Aquí estoy en la lucha porque las autoridades no responden. Conozco varias zonas mineras donde la minería no trabaja en armonía con la agricultura. Seguimos luchando para que esto cambie y lleguemos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Gregorio Chaiña, agricultor y ganadero de Punta de Bombón, de 74 años.

Algunas adultas mayores, que prefieren mantener su identidad en reserva, relataron que desde que la minera comenzó a exponer sus planes y estallaron las protestas —que en algunos casos han derivado en fallecimientos— viven en un estado constante de ansiedad y miedo. Cada vez que hay anuncios de avances por parte de la empresa, los habitantes sienten que su tranquilidad se ve amenazada. Los enfrentamientos con la policía, ocurridos en las noches, han dejado secuelas en la comunidad, incluso en los niños, quienes han sido testigos de escenas de gases lacrimógenos y enfrentamientos.

Testimonios de periodistas locales revelan que, en medio de estos conflictos, algunos niños lloran por los efectos de los gases. “Les pica la cara, están llorando”, indicó una madre de familia en 2015, cuando los enfrentamientos eran más frecuentes.

Los recuerdos de los adultos mayores están marcados por años de resistencia y lucha. A pesar del tiempo, en 2025, las protestas contra la minera continúan. “Vengo en representación de mis amigos agricultores, defendiendo la tierra que Dios nos dio. Queremos que la minera se retire, no por un tiempo, sino de manera definitiva. Las semillas que dejamos y las futuras generaciones en el Valle de Tambo no pueden aceptar un proyecto que, además, roba agua del río San Camilo sin contar con la licencia social y permisos necesarios”, expresó Belisario, agricultor y vocero en este segundo día de paro.

Los voceros llaman a la unidad de diversos gremios para fortalecer la lucha, incluyendo a camaroneros, agricultores de otras zonas y miembros de la construcción civil, entre otros. La comunidad ha dejado claro que no cesarán en sus protestas y que continuarán con nuevas medidas de resistencia en rechazo a los proyectos mineros.

Por ahora, las manifestaciones y bloqueos persisten, a pesar de las citaciones y denuncias por “bloqueo de vías y disturbios”, las cuales aseguran estar basadas en actas policiales.

