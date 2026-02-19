HOYSuscripcion LR Focus

Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO por el Sudamericano de Vóley: hora y canales para ver el partido del Grupo C

Las excampeonas de la Liga Peruana de Voleibol se miden al aguerrido sexteto brasileño liderado por Diana Duarte, medallista de bronca en los Juegos Olímpicos 2024.  

Regatas se mide al poderoso club de Sao Paulo por el Sudamericano de Clubes. Foto: Lr/Betsabeth De Los Santos
Regatas se mide al poderoso club de Sao Paulo por el Sudamericano de Clubes. Foto: Lr/Betsabeth De Los Santos

Regatas se enfrenta a Sesi SP de Brasil, en el Coliseo Lucha Fuentes, este viernes 20 de febrero a las 5:00 pm, por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Las personas que no asistan al recinto deportivo, en Villa El Salvador, pueden ver partido por Latina Televisión. El sexteto de Chorrillos aplastó 3-0 a UVIV de Ecuador en el Sudamericano de Vóley 2026.

La excampeona de la Liga Peruana de Vóley cuenta en sus filas con las jugadoras destacadas Kiara Montes, Diana de la Peña y Darlevis Mosquera. Sin embargo, el sexteto brasileño cuenta con la estrella Diana Duarte (Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos 2024 y campeona sudamericana)

¿A qué hora juega Regatas contra Sesi SP por el Campeonato Sudamericano de Vóley?

El esperado partido entre equipos con experiencia y candidatos al título jugarán a las 5:00 pm (Hora peruana) en el Coliseo Lucha Fuentes. A continuación, La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas el partido.

  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil 7:00 pm

¿Dónde ver Regatas vs Sesi por el Campeonato Sudamericano de Vóley?

El imperdible cotejo promete llegar a los 5 sets y lo puedes ver por la señal de Latina Televisión. Además, en Facebook pasarán los principales partidos para que puedas verlo desde el celular o dispositivo móvil. Es importante destacar que La República Deportes cubrirá el minuto a minuto y todas las incidencias del duelo.

Entradas Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A través de Joinnus, los hinchas pueden adquirir sus entradas para ver a su equipo favorito en el Polideportivo de Villa El Salvador.

  • General: S /20.00
  • Preferente sur y norte: S/35.00
  • Oriente: S/45.00
  • Occidente: S/55.00.

