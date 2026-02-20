➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de febrero, según Jhan Sandoval
Este 20 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este viernes 20 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero?
- Aries: A pesar de enemistades y obstáculos logras pasar por encima de cualquier impedimento y conseguirás los objetivos planteados. En el amor, si mantienes la calma esa persona bajará la guardia.
- Tauro: Te está costando ponerte de acuerdo con tus compañeros o asociados. Tienes que ceder si deseas avanzar profesionalmente. En el amor, la falta de tolerancia puede traer problemas. Evítalo.
- Géminis: Aunque por el momento pareciera que no existe solución a tus problemas, es cuestión de tiempo y espera. Pronto tendrás al frente la estrategia que te liberará de este aparente estancamiento.
- Cáncer: Recibirás apoyo de la persona menos pensada. Lo que parecía no avanzar comienza a acelerarse. Todo cambia a tu favor. Cuidado con los gastos y con el manejo del dinero. Evita excederte.
- Leo: Ignorar los problemas que existen en casa no los desaparece, mucho menos los resuelve. Tienes que mirar a los tuyos y auxiliarlos. En este momento todo tiene solución. Luego seria muy tarde.
- Virgo: Piénsalo bien si el acuerdo al que llegaste está siendo beneficioso para ti. Estás esforzándote y logrando las metas, pero no ves la retribución que esperas. Replantea y exige lo justo.
- Libra: Has estado por abandonar un negocio o actividad que parecía no funcionar económicamente, pero ahora todo cambia de manera sorpresiva y favorable. En el amor, alguien regresa.
- Escorpio: Dosifica la información que brindas y asegúrate que esta haya sido clara y concisa. Algunos compañeros o subordinados pueden cometer errores posteriores por no haberte entendido.
- Sagitario: Evadir los problemas no será la solución. Tienes que controlar tus miedos y enfrentar, solo así sabrás qué terreno estás pisando y podrás resolver. Las soluciones están en tus manos, confía.
- Capricornio: Estás atravesando un momento de incertidumbre, puesto que no tienes en claro qué camino seguir a nivel laboral. No tomes decisiones hasta poder disipar tus dudas y tener certeza.
- Acuario: El tiempo difícil ha terminado y ahora todo comenzará a reestablecerse. Ya no mires atrás y evita que la nostalgia por todo el camino recorrido no te permita disfrutar de las cosas conseguidas.
- Piscis: No tendrás el apoyo que te prometieron para realizar esa actividad encomendada, pero sabrás lidiar con toda tu agenda gracias a la experiencia con la que cuentas. Día agotador, pero productivo.