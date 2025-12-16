Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María

En el primer día del paro de 48 horas en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa) contra la construcción de Tía María, cerca de 200 agricultores bloquearon un tramo estratégico de la Panamericana Sur, en el sector de Ventillata. Un bosque de banderas verdes dividió la carretera. "El pueblo del Valle de Tambo quiere hacerse sentir y esta es la única forma", señaló Miguel Meza, vocero de los manifestantes.

La protesta empezó a tomar fuerza desde el mediodía de este 16 de diciembre. Los manifestantes se reunieron en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra y tras una caminata de protesta en alrededores, se dirigieron en camionetas por una distancia de 12 kilómetros al sector de Ventillata. Este tramo sirve de enlace entre los departamentos de Arequipa y Moquegua.

El resultado fue que desde las 2 p.m. se formaron hileras de vehículos en ambas direcciones, al menos 50 unidades. Entre ellos había camiones de carga y unidades de pasajeros. Algunos viajeros bajaron con sus equipajes para hacer trasbordo al otro lado del bloqueo. "Si quieren protestar contra Southern, que vayan a la minera, que no nos perjudiquen", señaló una viajero molesto.

Cerca de las 3 p.m. se sirvió la olla común, de la que se sirvieron los manifestantes y también los varados. Con resignación, los viajeros se sirvieron los platos de locro y ceviche. Así empezó el primer día de protesta, que -según los dirigentes- es un preludio al 24 de marzo del 2026, en que se proyecta un paro indefinido para que Southern paralice sus obras.

Piden la presencia de José Jerí

La medida de lucha ocurre en protesta contra el inicio de construcción de Tía María, que en noviembre inició el movimiento de tierras. Ello reavivó el conflicto en la zona, el cual sigue sin solución desde el 2009 y ha dejado el saldo de siete fallecidos (seis civiles y un policía) en los diferentes paros indefinidos.

"Hace unos días hemos enviado una carta al presidente Jerí. Queremos ser escuchados y que no haya una imposición (…) Esperemos que el Gobierno nos escuche y si (Jerí) viene a Arequipa que se dé un salto al Valle de Tambo", dijo Meza, quien recordó que presentó una acción de amparo contra la resolución del Ministerio de Energía y Minas que autorizó el inicio obras a Southern.

Cosecha afectó cantidad de manifestantes

La protesta no atrajo la cantidad de gente que convocaba antes de la pandemia. El hecho fue aceptado por Meza, aunque consideró que esto se debió a las labores de época de cosecha. "Están en plena cosecha de papas (…) esperemos que el día de mañana haya mayor participación, porque puede ser más, pero creo que el día de hoy ha sido suficiente".

Entre los manifestantes se habla de que existe desunión dentro del movimiento 'Agro sí, Mina no' e incluso responsabilizan a Southern. Meza evitó opinar de esta situación, pero sí criticó a las autoridades del Valle de Tambo por no emitir ningún pronunciamiento tras el anuncio de construcción de Southern. "Más parecen cómplices de la empresa minera", dijo.

Aviso de lo que se vendría en marzo

Entre los manifestantes persiste el temor a la posible contaminación que podría generar la actividad minera, pues uno de sus dos tajos se ubicará a 3 kilómetros de la zona agrícola. Desde las chacras del valle se pueden ver algunas estructuras que, según los pobladores, es parte del campamento de Tía María.

Ese temor genera una posición inquebrantable entre los agricultores que aún se mantienen en protesta tras 16 años de conflicto. Y señalan que seguirán en pie hasta expulsar a Tía María. "Yo pienso que en marzo podría convertirse en un paro sin precedentes y hay que prepararse para eso", aseveró Meza.