HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Política

Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María

Manifestantes exigen la presencia de José Jerí en el valle. Indicaron que paro de 48 horas es un preludio de medida indefinida que empezará en marzo del 2026.

Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María. Foto: Wilder Pari
Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María. Foto: Wilder Pari

En el primer día del paro de 48 horas en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa) contra la construcción de Tía María, cerca de 200 agricultores bloquearon un tramo estratégico de la Panamericana Sur, en el sector de Ventillata. Un bosque de banderas verdes dividió la carretera. "El pueblo del Valle de Tambo quiere hacerse sentir y esta es la única forma", señaló Miguel Meza, vocero de los manifestantes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La protesta empezó a tomar fuerza desde el mediodía de este 16 de diciembre. Los manifestantes se reunieron en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra y tras una caminata de protesta en alrededores, se dirigieron en camionetas por una distancia de 12 kilómetros al sector de Ventillata. Este tramo sirve de enlace entre los departamentos de Arequipa y Moquegua.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones 2026: JNE oficializa 38 partidos aptos para inscribir a sus candidatos

lr.pe

El resultado fue que desde las 2 p.m. se formaron hileras de vehículos en ambas direcciones, al menos 50 unidades. Entre ellos había camiones de carga y unidades de pasajeros. Algunos viajeros bajaron con sus equipajes para hacer trasbordo al otro lado del bloqueo. "Si quieren protestar contra Southern, que vayan a la minera, que no nos perjudiquen", señaló una viajero molesto.

Cerca de las 3 p.m. se sirvió la olla común, de la que se sirvieron los manifestantes y también los varados. Con resignación, los viajeros se sirvieron los platos de locro y ceviche. Así empezó el primer día de protesta, que -según los dirigentes- es un preludio al 24 de marzo del 2026, en que se proyecta un paro indefinido para que Southern paralice sus obras.

PUEDES VER: “Que venga a Ayacucho y nos diga terroristas en la cara”: víctimas responden a Rospigliosi

lr.pe

Piden la presencia de José Jerí

La medida de lucha ocurre en protesta contra el inicio de construcción de Tía María, que en noviembre inició el movimiento de tierras. Ello reavivó el conflicto en la zona, el cual sigue sin solución desde el 2009 y ha dejado el saldo de siete fallecidos (seis civiles y un policía) en los diferentes paros indefinidos.

"Hace unos días hemos enviado una carta al presidente Jerí. Queremos ser escuchados y que no haya una imposición (…) Esperemos que el Gobierno nos escuche y si (Jerí) viene a Arequipa que se dé un salto al Valle de Tambo", dijo Meza, quien recordó que presentó una acción de amparo contra la resolución del Ministerio de Energía y Minas que autorizó el inicio obras a Southern.

Cosecha afectó cantidad de manifestantes

La protesta no atrajo la cantidad de gente que convocaba antes de la pandemia. El hecho fue aceptado por Meza, aunque consideró que esto se debió a las labores de época de cosecha. "Están en plena cosecha de papas (…) esperemos que el día de mañana haya mayor participación, porque puede ser más, pero creo que el día de hoy ha sido suficiente".

Entre los manifestantes se habla de que existe desunión dentro del movimiento 'Agro sí, Mina no' e incluso responsabilizan a Southern. Meza evitó opinar de esta situación, pero sí criticó a las autoridades del Valle de Tambo por no emitir ningún pronunciamiento tras el anuncio de construcción de Southern. "Más parecen cómplices de la empresa minera", dijo.

Aviso de lo que se vendría en marzo

Entre los manifestantes persiste el temor a la posible contaminación que podría generar la actividad minera, pues uno de sus dos tajos se ubicará a 3 kilómetros de la zona agrícola. Desde las chacras del valle se pueden ver algunas estructuras que, según los pobladores, es parte del campamento de Tía María.

Ese temor genera una posición inquebrantable entre los agricultores que aún se mantienen en protesta tras 16 años de conflicto. Y señalan que seguirán en pie hasta expulsar a Tía María. "Yo pienso que en marzo podría convertirse en un paro sin precedentes y hay que prepararse para eso", aseveró Meza.

Notas relacionadas
Raúl Noblecilla sobre Tía María: "No vengo a decir si la mina va o no va"

Raúl Noblecilla sobre Tía María: "No vengo a decir si la mina va o no va"

LEER MÁS
Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

LEER MÁS
Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Elecciones 2026: JNE oficializa 38 partidos aptos para inscribir a sus candidatos

Elecciones 2026: JNE oficializa 38 partidos aptos para inscribir a sus candidatos

LEER MÁS
RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

LEER MÁS
Ciro Castillo es acusado de liderar 'Los Socios del Callao', organización que direccionó contratos por más de S/1.400.000

Ciro Castillo es acusado de liderar 'Los Socios del Callao', organización que direccionó contratos por más de S/1.400.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025