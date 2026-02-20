HOYSuscripcion LR Focus

Juliaca: joven muere atropellado por conductor que se dio a la fuga

Víctima caminaba por la vía Juliaca-Caracoto cuando fue embestido. La Policía analiza partes del vehículo que quedaron en la zona para dar con el responsable.

Vecinos exigieron mayor control en la vía. Foto: difusión.
Vecinos exigieron mayor control en la vía. Foto: difusión.

Un accidente de tránsito en la ciudad de Juliaca terminó con la vida de un joven de 22 años, quien fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió la mañana de hoy, viernes 20 de febrero, en la vía Juliaca–Caracoto, a la altura del sector Caracoto.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudió tras la alerta de los pobladores, pero solo pudo confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales, declarando su fallecimiento en el mismo lugar del accidente.

La víctima fue identificada como José Piero Muriel Ríos, de 22 años, natural de la provincia de Sandia, según el DNI hallado entre sus pertenencias. Su repentina muerte ha causado profundo pesar entre los vecinos, quienes señalaron que la ayuda llegó de forma tardía.

Investigan atropello

Agentes de la Policía Nacional el caso y realizaron las diligencias correspondientes, comunicando el hecho al Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

En el lugar se encontraron restos de un vehículo que podrían ser claves para identificar al responsable. Mientras tanto, los vecinos del sector han expresado su indignación y exigieron mayor control y seguridad en esta transitada vía, donde los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas y dejando familias enlutadas.

