Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

Empresario se siente defraudado por hijo a quien le dio su apellido. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Empresario se siente defraudado por hijo a quien le dio su apellido. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Remigio Quispe Choque (81), fundador de Distribuciones Quispe y uno de los empresarios más conocidos de Iquitos, denunció que su hijo, Juan Carlos Quispe Guzmán, lo habría estafado tras solicitarle un préstamo de 1,292,494 dólares, según un documento notarial firmado por ambas partes. El dinero provenía de la venta de una propiedad en Lima valorada en más de 2 millones de soles.

El empresario declaró a La República que entregó el dinero confiando en que estaría respaldado por dos propiedades ofrecidas como garantía hipotecaria. Sin embargo, posteriormente descubrió que una de ellas había sido vendida sin previo aviso y sin realizar el pago correspondiente para cancelar la deuda. Lo más grave, dijo, fue enterarse de que los predios no estaban inscritos en Registros Públicos.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

No le permiten ingresar a la empresa que fundó

Remigio relató que, tras solicitar explicaciones, intentó ingresar a la empresa que él mismo levantó desde cero, pero los trabajadores le informaron que existía una orden de impedirle el ingreso.

Distribuidora que fundó el denunciante es una de las más grandes de Iquitos. Foto: Yazmín Araujo - La República.

El empresario recordó que llegó a Iquitos desde Nasca, inició como vendedor ambulante en el jirón Próspero y, con esfuerzo, logró adquirir sus primeros locales comerciales. Años después compró el antiguo Cine Iquitos y amplió la empresa, que inicialmente se llamaba Comercial Carlitos, hasta convertirla en Distribuciones Quispe, una de las más grandes de la ciudad selvática.

Relación rota

El fundador señaló que Juan Carlos Quispe no lleva su sangre, pero que decidió darle su apellido y criarlo como su propio hijo. También indicó que, en vida, le entregó la Distribuidora Quispe y otras propiedades como herencia, con el objetivo de asegurarle estabilidad.

“Si no me paga, lucharé hasta el último, aunque lo vea en la cárcel. Le he dado más propiedades aparte de la empresa, pero, sobre todo, amor de padre, que va más allá del dinero. Ahora me causa mucho dolor su traición”, expresó con la voz entrecortada.

Añade que ahora enfrenta un abandono que nunca imaginó. “Me canceló hasta mi seguro de salud y mi línea telefónica. No pensé que me iba a traicionar así”, declaró.

Caso pasó a la vía penal

Finalmente, Remigio informó que su hijo no acudió a dos convocatorias de conciliación, por lo que el caso pasó a una denuncia penal por presunta estafa. Señaló que busca recuperar el dinero que trabajó durante muchos años. “Quiero que me devuelva mi dinero, que me costó toda una vida de trabajo, que guardé para mi vejez y para vivir tranquilo. Por eso decidí darle su herencia en vida, para que también viva sin preocupaciones”, sostuvo.