Tras la negativa del pago de cupo, delincuentes golpearon a uno de los transportistas. Foto referencial: Yazmín Araujo, La República

Integrantes de la Asociación Transportadora Amazonas Otorongo, de mototaxistas, denunciaron ser víctimas de presunta extorsión mediante el cobro de cupos de 100 soles semanales para permitirles trabajar en la primera cuadra de la calle Rómulo Espinar, en Iquitos.

Según la denuncia interpuesta por la asociación, tres personas se habrían acercado al paradero exigiendo el pago, argumentando que desde hace más de dos años trabajan en el lugar como supuestos cuidadores de vehículos. Los mototaxistas aseguran que, ante la negativa, recibieron amenazas de que enviarían a robar sus mototaxis.

Extorsionadores golpean a transportista

Ante ello, se produjo una discusión, Cesar Augusto Mendoza Telll, uno de los mototaxistas resultó herido en el párpado derecho tras ser lesionado con un arma blanca, la víctima declaró para el diario La República, que la agresión se produjo cuando las tres personas se retiraban del lugar a bordo de un mototaxi a gran velocidad, momento que aprovecharon para atacarlo.

"Mi lesión requirió seis puntos de sutura. He puesto mi denuncia formal ante la Policía y también pedí garantía en la Prefectura", expresó el transportista.

La víctima indicó que, tras el ataque, los presuntos implicados en la agresión y en los actos de extorsión serían Jean Carlos Barrón Rusiman, su hermano Jean Marco Barrón Rusiman y otro familiar aún no identificado.

César Mendoza también dio a conocer que, Jean Carlos Barrón Rusiman registraría antecedentes por extorsión y robo de vehículos, información que solicitó sea verificada por las autoridades.

“Tenemos miedo de volver a ser atacados o de que nos sigan cobrando cupos, nos vienen intimidado en reiteradas ocasiones a mí y demás compañeros”, expresó la víctima. Los integrantes de la asociación anunciaron la realización de un plantón en los exteriores de la Prefectura que se llevará a cabo este martes 16 de diciembre, para exigir acciones inmediatas.