Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2
La campaña se realiza en el Hospital Regional de Loreto y está dirigida a mayores de 3 años. Autoridades de salud recomiendan vacunarse a tiempo para evitar complicaciones respiratorias frente al nuevo brote.
Ante la circulación de una nueva variante de la gripe, conocida como influenza A H3N2, iquiteños acuden al Hospital Regional de Loreto para vacunarse contra el virus. Esta campaña se viene realizando desde este lunes 15 de diciembre y continuará hasta este sábado 20, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, como parte de las acciones preventivas para reducir cuadros graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.
Ericka Arista, responsable de Inmunizaciones del Hospital Regional de Loreto informó a este medio que la vacuna contra la influenza está disponible para personas mayores de 3 años y se aplica bajo la modalidad de libre demanda.
La especialista advirtió que es necesaria la vacunación anual para fortalecer el sistema inmunológico y evitar complicaciones como neumonía u hospitalización. Para recibir la dosis, los ciudadanos no deben presentar síntomas de gripe o tos, ni estar bajo tratamiento con antibióticos.
Asimismo, recomendó evitar esfuerzos físicos luego de la aplicación, exposición al sol propio del clima en Iquitos y no consumir alcohol en exceso, a fin de garantizar una adecuada respuesta del organismo a la vacuna.
Los usuarios señalaron la importancia de la prevención frente a este nuevo brote. “Mis nietos de 11 y 9 años no se han vacunado y ahora, con la nueva variante, deben estar protegidos”, expresó Maritza Uma, quien acudió al hospital para informarse sobre la campaña, donde aprovechó en invitar a otras familias a inmunizar a los niños.
Finalmente, la responsable de Inmunizaciones dio a conocer que cada año se destinan alrededor de cuatro mil vacunas para el Hospital Regional de Loreto y que no existe una meta exacta, ya que la vacunación es por demanda, y recordó que las dosis ingresan regularmente a inicios de abril, por lo que recomendó a la población vacunarse a tiempo. “Ante este nuevo brote hemos decidido reforzar la campaña. La vacuna contra la influenza ayuda a prevenir complicaciones y está disponible para quien la solicite”, declaró al diario La República.