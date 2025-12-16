HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
EN VIVO

LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | PROGRAMA del 16 de diciembre

Sociedad

Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

La campaña se realiza en el Hospital Regional de Loreto y está dirigida a mayores de 3 años. Autoridades de salud recomiendan vacunarse a tiempo para evitar complicaciones respiratorias frente al nuevo brote.

La vacunación está dirigida a mayores de 3 años. Foto: Yazmín Araujo, La República
La vacunación está dirigida a mayores de 3 años. Foto: Yazmín Araujo, La República

Ante la circulación de una nueva variante de la gripe, conocida como influenza A H3N2, iquiteños acuden al Hospital Regional de Loreto para vacunarse contra el virus. Esta campaña se viene realizando desde este lunes 15 de diciembre y continuará hasta este sábado 20, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, como parte de las acciones preventivas para reducir cuadros graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Ericka Arista, responsable de Inmunizaciones del Hospital Regional de Loreto informó a este medio que la vacuna contra la influenza está disponible para personas mayores de 3 años y se aplica bajo la modalidad de libre demanda.

TE RECOMENDAMOS

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

La especialista advirtió que es necesaria la vacunación anual para fortalecer el sistema inmunológico y evitar complicaciones como neumonía u hospitalización. Para recibir la dosis, los ciudadanos no deben presentar síntomas de gripe o tos, ni estar bajo tratamiento con antibióticos.

PUEDES VER: ¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

lr.pe

Asimismo, recomendó evitar esfuerzos físicos luego de la aplicación, exposición al sol propio del clima en Iquitos y no consumir alcohol en exceso, a fin de garantizar una adecuada respuesta del organismo a la vacuna.

Los usuarios señalaron la importancia de la prevención frente a este nuevo brote. “Mis nietos de 11 y 9 años no se han vacunado y ahora, con la nueva variante, deben estar protegidos”, expresó Maritza Uma, quien acudió al hospital para informarse sobre la campaña, donde aprovechó en invitar a otras familias a inmunizar a los niños.

Finalmente, la responsable de Inmunizaciones dio a conocer que cada año se destinan alrededor de cuatro mil vacunas para el Hospital Regional de Loreto y que no existe una meta exacta, ya que la vacunación es por demanda, y recordó que las dosis ingresan regularmente a inicios de abril, por lo que recomendó a la población vacunarse a tiempo. “Ante este nuevo brote hemos decidido reforzar la campaña. La vacuna contra la influenza ayuda a prevenir complicaciones y está disponible para quien la solicite”, declaró al diario La República.

Notas relacionadas
Mototaxistas en Iquitos denuncian que extorsionadores les exigen S/100 semanales para permitirles trabajar

Mototaxistas en Iquitos denuncian que extorsionadores les exigen S/100 semanales para permitirles trabajar

LEER MÁS
Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

LEER MÁS
Iquitos: joven pierde la mano tras grave accidente causado por adorno de árbol navideño que se enredó en motocicleta

Iquitos: joven pierde la mano tras grave accidente causado por adorno de árbol navideño que se enredó en motocicleta

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

LEER MÁS
Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

LEER MÁS
Cantante peruano sufre descarga eléctrica durante concierto en Centro de Lima y revela cómo sobrevivió al incidente: "Tengo quemaduras"

Cantante peruano sufre descarga eléctrica durante concierto en Centro de Lima y revela cómo sobrevivió al incidente: "Tengo quemaduras"

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Sociedad

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

1636 policías han sido denunciados por violencia física, psicológica y sexual entre enero a octubre del 2025: solo 196 fueron detenidos

Temblor en Perú HOY, 16 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025