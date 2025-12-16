HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
Sociedad

Ultiman a dueño de local de eventos dentro de su vehículo en Trujillo: víctima salía de una cochera cuando fue atacado

El hecho ocurrió en el distrito de La Esperanza, a plena luz del día y en pleno estado de emergencia. El móvil del crimen aún no ha sido determinado, y las investigaciones continúan para esclarecerlo.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones de ley. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República
Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones de ley. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

Un violento crimen se registró en el sector Santa Verónica, parte baja del distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde un hombre fue acribillado por desconocidos cuando salía de una cochera cercana a su vivienda abordo de su camioneta. El ataque ocurrió en horas de la mañana del martes 16 de diciembre, en pleno estado de emergencia.

La víctima fue identificada como Marcos Abel Azañero Díaz, de 46 años, quien, según información policial, se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

Trujillo: capturan a dos presuntos implicados en la muerte de padre de familia cuando recogía a sus hijas del colegio

Víctima recibió más de 15 disparos

En la escena del crimen se hallaron al menos 18 casquillos de bala, varios de los cuales habrían sido disparados directamente contra el parabrisas del vehículo, lo que evidencia la violencia del ataque. Azañero Díaz falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con datos preliminares, el fallecido era propietario de un local que alquilaba para eventos. No obstante, el móvil del crimen aún no ha sido determinado y las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Hasta el lugar llegaron peritos de investigación criminal y médicos legistas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cadáver.

La víctima fue sorprendida por sus atacantes cuando se encontraba en su vehículo. Foto: Yolanda Goicochea, La República

La víctima fue sorprendida por sus atacantes cuando se encontraba en su vehículo. Foto: Yolanda Goicochea, La República

Hallan cuerpo sin vida de empresario desaparecido en Trujillo: Policía Nacional descarta que haya sido secuestrado

Vecinos piden mayor seguridad

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron mayor presencia policial y de serenazgo, señalando que las autoridades solo acuden a la zona tras hechos de sangre. Indicaron, además, que este sería el segundo asesinato registrado en el sector en lo que va del año.

El crimen ha generado consternación entre los residentes de Santa Verónica, quienes temen que la violencia continúe incrementándose en esta zona de La Esperanza.

GORE La Libertad lidera la mayor inversión en seguridad ciudadana de los últimos años

GORE La Libertad lidera la mayor inversión en seguridad ciudadana de los últimos años

Trujillo: capturan a dos presuntos implicados en la muerte de padre de familia cuando recogía a sus hijas del colegio

Trujillo: capturan a dos presuntos implicados en la muerte de padre de familia cuando recogía a sus hijas del colegio

Hallan cuerpo sin vida de empresario desaparecido en Trujillo: Policía Nacional descarta que haya sido secuestrado

Hallan cuerpo sin vida de empresario desaparecido en Trujillo: Policía Nacional descarta que haya sido secuestrado

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

