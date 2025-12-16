Ultiman a dueño de local de eventos dentro de su vehículo en Trujillo: víctima salía de una cochera cuando fue atacado

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones de ley. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

Un violento crimen se registró en el sector Santa Verónica, parte baja del distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde un hombre fue acribillado por desconocidos cuando salía de una cochera cercana a su vivienda abordo de su camioneta. El ataque ocurrió en horas de la mañana del martes 16 de diciembre, en pleno estado de emergencia.

La víctima fue identificada como Marcos Abel Azañero Díaz, de 46 años, quien, según información policial, se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

Víctima recibió más de 15 disparos

En la escena del crimen se hallaron al menos 18 casquillos de bala, varios de los cuales habrían sido disparados directamente contra el parabrisas del vehículo, lo que evidencia la violencia del ataque. Azañero Díaz falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con datos preliminares, el fallecido era propietario de un local que alquilaba para eventos. No obstante, el móvil del crimen aún no ha sido determinado y las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Hasta el lugar llegaron peritos de investigación criminal y médicos legistas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cadáver.

La víctima fue sorprendida por sus atacantes cuando se encontraba en su vehículo. Foto: Yolanda Goicochea, La República

Vecinos piden mayor seguridad

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron mayor presencia policial y de serenazgo, señalando que las autoridades solo acuden a la zona tras hechos de sangre. Indicaron, además, que este sería el segundo asesinato registrado en el sector en lo que va del año.

El crimen ha generado consternación entre los residentes de Santa Verónica, quienes temen que la violencia continúe incrementándose en esta zona de La Esperanza.