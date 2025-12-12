Trujillo: capturan a dos presuntos implicados en la muerte de padre de familia cuando recogía a sus hijas del colegio

Uno de los detenidos habría trasladado al pistolero del crimen. Foto: PNP.

Uno de los detenidos habría trasladado al pistolero del crimen. Foto: PNP.

Agentes de la Policía capturaron a dos presuntos implicados en el asesinato de Eric Pérez Pachamango, ocurrido el pasado 31 de octubre, cuando la víctima recogía a sus hijas del colegio en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. Los detenidos son un hombre y una mujer.

Según informaron las autoridades, en la ciudad de Lima fue detenido Jhucep Rodríguez Ríos (18), quien habría trasladado en una motocicleta al autor principal del crimen.

Asimismo, se informó que Yeriford Rodríguez contaba con una requisitoria vigente por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Pérez Pachamango.

La detienen mientras vendía raspadillas

De igual modo, los agentes lograron intervenir a una mujer de 22 años, identificada como Nataly Alejandra Salcedo Horna, quien, según el acta policial, habría proporcionado la motocicleta utilizada por los criminales para cometer el ataque contra el padre de familia.

Nataly Salcedo fue trasladada a la sede de la Divincri de Trujillo, donde las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen.