Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de empresario desaparecido en Trujillo: Policía Nacional descarta que haya sido secuestrado

La Policía Nacional de Perú encontró el cuerpo del empresario Jorge Gaspar Santisteban en el río Moche, en Trujillo, tras haber sido reportado como desaparecido desde el 8 de diciembre.

Hallan cuerpo sin vida de empresario desaparecido en Trujillo
Hallan cuerpo sin vida de empresario desaparecido en Trujillo | Foto: composición LR/Difusión/Latina.

La tarde de este miércoles, efectivos de la Policía Nacional (PNP) hallaron el cuerpo sin vida del empresario Jorge Gaspar Santisteban Ganoza (50) en un sector de difícil acceso del río Moche, en la provincia de Trujillo, luego de permanecer desaparecido desde el pasado 8 de diciembre.

Santisteban no se comunicó con sus familiares tras salir de su vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera, de la urbanización El Golf, en Trujillo, con la intención de realizar un cobro pendiente relacionado con sus actividades comerciales, lo que motivó su denuncia ante las autoridades y el despliegue de una intensa búsqueda.  

lr.pe

Luego del levantamiento del cuerpo para su identificación por parte de las autoridades y familiares, la PNP descartó la hipótesis de secuestro como motivo de su desaparición, aunque mantiene abiertas diversas líneas de investigación para aclarar las circunstancias de su muerte.

El Coronel Jhonny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, precisó que aún se vienen realizando pruebas –peritajes forenses y necropsia– para esclarecer si se trató de un accidente u otro hecho. “Hasta ahora no se tiene ningún indicio que confirme un secuestro o intervención de terceros”, informó.

Denuncia por desaparición. Foto: Difusión.

Denuncia por desaparición. Foto: Difusión.

Empresario dejó un sobre cerrado al vigilante del edificio

Tras presentarse la denuncia por desaparición el lunes 8 de diciembre, la PNP activó los protocolos de búsqueda y encontró el cuerpo del empresario en la zona de Moche. Además, la institución reveló que, antes de salir de su vivienda, Santisteban dejó un sobre cerrado al vigilante del edificio con instrucciones de entregarlo a su familia.

Según Huamán, el contenido del documento fue determinante en el rumbo de la investigación. “En esa carta se detallan problemas financieros y de salud que atravesaba la víctima. Esto orientó las diligencias hacia una posible decisión voluntaria”, explicó.

Durante la inspección técnico criminalística, realizada con la presencia de peritos y un representante del Ministerio Público, no se hallaron lesiones compatibles con un ataque. “No existen golpes ni heridas atribuibles a terceros. Las marcas visibles son propias de la descomposición del cuerpo”, precisó Huaman Mariano.

Asimismo, en la zona también se halló una jeringa, un torniquete y otros implementos, que serán enviados a Lima para las pruebas toxicológicas. “En Trujillo no contamos con un cromatógrafo de gases para identificar sustancias de inmediato. Todo el material será analizado en la capital”, sostuvo el coronel.

Hasta el momento, no se han identificado elementos que indiquen homicidio. Sin embargo, la PNP y el Ministerio Público continúan con las diligencias y esperan los resultados toxicológicos. “Será la pericia la que determine las causas finales”, concluyó.

