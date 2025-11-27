HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Papa León XIV nombra su secretario, sacerdote peruano de la Diócesis de Chiclayo, como Capellán de Su Santidad

El reconocimiento recayó en Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien fue designado secretario privado del Pontífice León XIV el 8 de mayo de 2025.

Papa Leon XIV nombre a su secretario peruano como Capeñan de Su Santidad
Papa Leon XIV nombre a su secretario peruano como Capeñan de Su Santidad | Diocesis de Chiclayo | Diocesis de Chiclayo

La Diócesis de Chiclayo anunció que el Papa León XIV ha conferido el título de Capellán de Su Santidad a su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga. Asi, con esta distinción, es incorporado oficialmente a la Familia Pontificia, según las disposiciones del motu proprio Pontificalis Domus, documento promulgado en 1968 que regula la organización de la Casa Pontificia.

El comunicado, difundido el 26 de noviembre por la Oficina de Prensa y Comunicación de la Diócesis mediante redes sociales, destacó que la designación constituye un reconocimiento a la disponibilidad y colaboración de Rimaycuna Inga con el Papa. La Iglesia que peregrina en Chiclayo, encabezada por su obispo, Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, se sumó a las felicitaciones. “La diócesis expresa su saludo fraterno y su sincera felicitación al nuevo Capellán, agradeciendo su servicio fiel y generoso a la Iglesia”, señalan.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Papa León XIV llega a Turquía en su primera gira internacional para impulsar la paz ante las tensiones regionales

lr.pe

Papa León XIV nombra a su secretario como Capellán de Su Santidad: ¿que significa?

El título de Capellán de Su Santidad es un reconocimiento de carácter honorífico otorgado a sacerdotes cuya labor pastoral se distingue por la cercanía con el pontífice y su misión evangelizadora. En esta línea, la diócesis resaltó que este nombramiento “sea para él un impulso renovado en su misión pastoral”, en referencia a los nuevos desafíos que asumirá tras su incorporación a la Familia Pontificia.

El comunicado, firmado por el P. Fidel Purisaca Vigil, director de la Oficina de Prensa y Comunicación, culmina con una exclamación que refleja el sentimiento local ante la noticia: “¡Felicidades, Monseñor Edgard Iván!”.

PUEDES VER: Papa León XIV insta a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia

lr.pe

¿Quién es el nuevo Capellán de León XIV?

Edgard Iván Rimaycuna Inga nació en Chiclayo el 24 de septiembre de 1989. Sus estudios eclesiásticos los realizó en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo y posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, uno de los centros académicos más prestigiosos de la Iglesia Católica.

Antes de asumir funciones en el Vaticano, sirvió pastoralmente en la Catedral de Chiclayo. El 8 de mayo de 2025 fue designado secretario privado del Papa León XIV, cargo que ahora se ve reforzado con la distinción pontificia que lo integra al círculo más cercano de colaboradores del Santo Padre.

La noticia ha generado satisfacción en la diócesis norteña. Sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos manifestaron su reconocimiento, según el comunicado oficial, en un clima de júbilo institucional. Para el episcopado local, esta designación confirma la trayectoria académica y pastoral del sacerdote chiclayano y constituye un motivo de orgullo para la comunidad católica de la región.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Papa León XIV llega a Turquía en su primera gira internacional para impulsar la paz ante las tensiones regionales

Papa León XIV llega a Turquía en su primera gira internacional para impulsar la paz ante las tensiones regionales

LEER MÁS
Papa León XIV inicia su primer viaje internacional con visitas a Turquía y Líbano

Papa León XIV inicia su primer viaje internacional con visitas a Turquía y Líbano

LEER MÁS
España: obispo renuncia por presunta pederastia y el papa León XIV nombra sucesor en plena investigación

España: obispo renuncia por presunta pederastia y el papa León XIV nombra sucesor en plena investigación

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025