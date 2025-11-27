Papa Leon XIV nombre a su secretario peruano como Capeñan de Su Santidad | Diocesis de Chiclayo | Diocesis de Chiclayo

La Diócesis de Chiclayo anunció que el Papa León XIV ha conferido el título de Capellán de Su Santidad a su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga. Asi, con esta distinción, es incorporado oficialmente a la Familia Pontificia, según las disposiciones del motu proprio Pontificalis Domus, documento promulgado en 1968 que regula la organización de la Casa Pontificia.

El comunicado, difundido el 26 de noviembre por la Oficina de Prensa y Comunicación de la Diócesis mediante redes sociales, destacó que la designación constituye un reconocimiento a la disponibilidad y colaboración de Rimaycuna Inga con el Papa. La Iglesia que peregrina en Chiclayo, encabezada por su obispo, Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, se sumó a las felicitaciones. “La diócesis expresa su saludo fraterno y su sincera felicitación al nuevo Capellán, agradeciendo su servicio fiel y generoso a la Iglesia”, señalan.

Papa León XIV nombra a su secretario como Capellán de Su Santidad: ¿que significa?

El título de Capellán de Su Santidad es un reconocimiento de carácter honorífico otorgado a sacerdotes cuya labor pastoral se distingue por la cercanía con el pontífice y su misión evangelizadora. En esta línea, la diócesis resaltó que este nombramiento “sea para él un impulso renovado en su misión pastoral”, en referencia a los nuevos desafíos que asumirá tras su incorporación a la Familia Pontificia.

El comunicado, firmado por el P. Fidel Purisaca Vigil, director de la Oficina de Prensa y Comunicación, culmina con una exclamación que refleja el sentimiento local ante la noticia: “¡Felicidades, Monseñor Edgard Iván!”.

¿Quién es el nuevo Capellán de León XIV?

Edgard Iván Rimaycuna Inga nació en Chiclayo el 24 de septiembre de 1989. Sus estudios eclesiásticos los realizó en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo y posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, uno de los centros académicos más prestigiosos de la Iglesia Católica.

Antes de asumir funciones en el Vaticano, sirvió pastoralmente en la Catedral de Chiclayo. El 8 de mayo de 2025 fue designado secretario privado del Papa León XIV, cargo que ahora se ve reforzado con la distinción pontificia que lo integra al círculo más cercano de colaboradores del Santo Padre.

La noticia ha generado satisfacción en la diócesis norteña. Sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos manifestaron su reconocimiento, según el comunicado oficial, en un clima de júbilo institucional. Para el episcopado local, esta designación confirma la trayectoria académica y pastoral del sacerdote chiclayano y constituye un motivo de orgullo para la comunidad católica de la región.

