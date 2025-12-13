HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Sheinbaum revela que invitó al papa León XIV a visitar México durante llamada por el Día de la Virgen de Guadalupe

Durante la charla, tanto Sheinbaum como León XIV, más allá de las creencias individuales y la laicidad del Estado en México, la Virgen de Guadalupe simboliza identidad y paz.

Sheinbaum invitó al papa León XIV a visitar México durante llamada telefónica.
Sheinbaum invitó al papa León XIV a visitar México durante llamada telefónica. | X/Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tuvo una conversación telefónica con el papa León XIV el último viernes, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las jornadas más significativas tanto en lo religioso como en lo cultural para los mexicanos.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la jefa de Estado dio a conocer que dialogó con el sumo pontífice “en esta fecha tan especial para el pueblo de México”. Durante la llamada, aprovechó la ocasión para reiterarle la invitación a realizar una visita oficial al país.

lr.pe

El mensaje de León XIV a los mexicanos

A través de una publicación en su cuenta de X, Sheinbaum resaltó que, durante la conversación con León XIV, ambos coincidieron en que “más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos".

En la llamada, la mandataria estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien actualmente también ejerce funciones como encargado de despacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Cabe mencionar que la última visita papal a México se dio en 2016, cuando el papa Francisco recorrió cinco estados del país. Antes de él, Benedicto XVI viajó a México en 2012, mientras que Juan Pablo II realizó cinco visitas a lo largo de su pontificado.

El interés del papa por viajar a América Latina

Tras haber sido elegido como nuevo líder de la Iglesia católica el pasado 8 de mayo, luego del fallecimiento del papa Francisco, el papa León XIV ha manifestado su intención de retomar los viajes apostólicos por América Latina. Entre sus principales deseos figura visitar la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más emblemáticos y visitados del mundo.

Desde el inicio de su pontificado, el gobierno de Sheinbaum ha hecho esfuerzos para concretar una visita oficial del pontífice a territorio mexicano. Como parte de estos esfuerzos, el 18 de mayo, diez días después de la misa de inicio de su ministerio, se entregó al Vaticano una carta formal con la invitación.

A pesar del interés mutuo, aún no se ha fijado una fecha para una posible visita, debido a los compromisos internacionales en la agenda del Vaticano. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de personas que profesan la fe católica, con cerca de 111 millones de fieles, según cifras oficiales, superado solo por Brasil.

Los primeros viajes internacionales de León XIV

El papa León XIV realizó su primera gira internacional en Turquía, el 27 de noviembre. Con esta visita, retomó parte del itinerario que su antecesor, el papa Francisco, dejó inconcluso. La jornada estuvo marcada por un profundo mensaje de unidad religiosa y búsqueda de paz, especialmente durante su paso por Iznik, la antigua Nicea, donde conmemoró el histórico Concilio de Nicea y sostuvo un encuentro con el patriarca ortodoxo.

Posteriormente, el 31 del mes pasado, el sumo pontífice viajó a Líbano. Su arribo se dio en un contexto de fuerte tensión, ya que el país atraviesa una nueva escalada de violencia. Durante su estadía, el papa sostuvo una reunión histórica con líderes de distintas confesiones cristianas y representantes de otras religiones presentes en el territorio libanés.

