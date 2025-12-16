Encuentran cuerpo de una joven de 25 años acribillada a balazos en la Panamericana Norte en Huaura

Encuentran el cadáver de una joven en la Panamericana Norte. Foto: composición La República | composición La República

Encuentran el cadáver de una joven en la Panamericana Norte. Foto: composición La República | composición La República

Vecinos del distrito de Végueta, en la provincia de Huaura, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con múltiples impactos de bala. El cadáver fue encontrado a un costado de un tramo de la Panamericana Norte, específicamente en la antigua vía, una zona poco transitada durante la madrugada y utilizada con frecuencia como ruta alterna por vehículos pesados.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 25 años, quien presentaba varios disparos en distintas partes del cuerpo. La víctima también tenía tatuajes visibles, lo que podría facilitar su identificación en las próximas horas.

TE RECOMENDAMOS LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PNP investiga la escena del crimen

Personal de criminalística acordonó la zona para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el crimen. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con mayor precisión la causa de la muerte y el tiempo aproximado del deceso.

Las autoridades no descartan que la mujer haya sido asesinada en otro punto y luego abandonada en la vía, debido a las características del lugar y la forma en la que fue hallado el cuerpo. Además, se analiza si el crimen estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas u otro móvil de carácter criminal. De manera preliminar, también se evalúa la posibilidad de que la víctima sea de nacionalidad extranjera, aunque este dato aún no ha sido confirmado oficialmente.

Algunos pobladores señalaron que no es la primera vez que se reportan situaciones similares en ese tramo de la Panamericana Norte, lo que ha motivado pedidos de mayor patrullaje policial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.