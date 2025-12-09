HOYSuscripcion LR Focus

Policía desarticula banda “El Grinch y sus Nenas”: un hombre y dos mujeres fueron detenidos

Ellos realizaban compras con tarjetas presuntamente robadas de personas en estado de ebriedad.

A ellos se les acusa de hurto agravado y falsedad genérica. Foto: Composición LR / PNP
A ellos se les acusa de hurto agravado y falsedad genérica. Foto: Composición LR / PNP

La Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a tres mujeres en la avenida Simón Bolívar de Puno, luego de ser sorprendidas saliendo de una farmacia Inkafarma con productos adquiridos presuntamente mediante el uso de tarjetas bancarias que no les pertenecían. La intervención se realizó en coordinación entre agentes del AREINCRI y la SEINT PNP. 

Los detenidos serían integrantes de la banda criminal conocida como “El Grinch y sus Nenas”, acusados de dedicarse al robo de teléfonos móviles, billeteras y tarjetas bancarias a ciudadanos en estado de ebriedad. Fueron identificadas como Elizabeth Pineda Calsin (35), Betty Chilo Condori (37) y Aymar Ortega Pilco (34), quienes no portaban documentos de identidad al momento de la intervención. 

La Policía incautó dinero en efectivo, tarjetas de crédito y productos de salud. Foto: PNP

Durante el registro preliminar se incautaron varios equipos móviles de las marcas Tecno y Redmi, chips telefónicos, tarjetas de débito de las entidades BBVA y BCP, boletas electrónicas de compras vinculadas al agraviado José Jorge Alcca Chahuares, además de dinero en efectivo en soles, bolivianos y dólares. Uno de los celulares confiscados fue reconocido por el agraviado como suyo, indicando que le fue sustraído mientras consumía bebidas alcohólicas. 

La Policía informó que las tres mujeres fueron detenidas por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado y falsedad genérica. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal provincial Helbert Callata Chura, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, para continuar con las investigaciones correspondientes.

