Puno: dictan prisión preventiva a dueña de bar donde murieron 10 estudiantes en incendio

El Poder Judicial de la región Puno dictó 18 meses de prisión preventiva contra Rosa Yamira Nahomi Quispe Aquise, propietaria del bar–karaoke Calma Tripas, donde murieron 10 estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Huancané durante un incendio ocurrido el 4 de diciembre.

Las víctimas celebraban el cumpleaños de uno de sus compañeros. El siniestro se inició cuando un balón de gas explotó en el primer piso y el fuego se propagó rápidamente por el local. Los gritos de auxilio no pudieron ser escuchados, ya que el ambiente había sido sellado para aislar el ruido acústico.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Según testigos, la propietaria del establecimiento nunca informó que había personas en el interior del local. Actualmente, Rosa Quispe se encuentra no habida y pesa sobre ella una orden de captura.

En tanto, José Javier Huanca Coila, copropietario del local y pareja de la dueña, permanece detenido y se recupera de quemaduras en el hospital de Huancané.

El fiscal adjunto provincial Wilfredo Flores Espillico acusa a la pareja de los presuntos delitos de homicidio culposo, exposición de personas al peligro y omisión de auxilio.

Familiares exigen justicia

Durante la audiencia, el juez Ángel Laura Apaza consideró que existen suficientes elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados. Además, señaló que no cuentan con arraigo suficiente y que existe peligro de fuga.

La diligencia se desarrolló en medio de los reclamos de los familiares de las víctimas, quienes exigieron justicia en los exteriores de la sede del Poder Judicial en Huancané.