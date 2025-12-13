HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?
¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?     ¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?     ¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?     
Sociedad

Puno: dictan prisión preventiva a dueña de bar donde murieron 10 estudiantes en incendio

Propietaria se encuentra prófuga y las autoridades judiciales ordenaron a la Policía Nacional su ubicación y captura.

Siniestro ocurrió la tarde del 4 de diciembre en Huancané. Foto: composición LR.
Siniestro ocurrió la tarde del 4 de diciembre en Huancané. Foto: composición LR.

El Poder Judicial de la región Puno dictó 18 meses de prisión preventiva contra Rosa Yamira Nahomi Quispe Aquise, propietaria del bar–karaoke Calma Tripas, donde murieron 10 estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Huancané durante un incendio ocurrido el 4 de diciembre.

Las víctimas celebraban el cumpleaños de uno de sus compañeros. El siniestro se inició cuando un balón de gas explotó en el primer piso y el fuego se propagó rápidamente por el local. Los gritos de auxilio no pudieron ser escuchados, ya que el ambiente había sido sellado para aislar el ruido acústico.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

lr.pe

Según testigos, la propietaria del establecimiento nunca informó que había personas en el interior del local. Actualmente, Rosa Quispe se encuentra no habida y pesa sobre ella una orden de captura.

En tanto, José Javier Huanca Coila, copropietario del local y pareja de la dueña, permanece detenido y se recupera de quemaduras en el hospital de Huancané.

El fiscal adjunto provincial Wilfredo Flores Espillico acusa a la pareja de los presuntos delitos de homicidio culposo, exposición de personas al peligro y omisión de auxilio.

Familiares exigen justicia

Durante la audiencia, el juez Ángel Laura Apaza consideró que existen suficientes elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados. Además, señaló que no cuentan con arraigo suficiente y que existe peligro de fuga.

La diligencia se desarrolló en medio de los reclamos de los familiares de las víctimas, quienes exigieron justicia en los exteriores de la sede del Poder Judicial en Huancané.

Notas relacionadas
Puno: anularán elecciones en el Colegio de Abogados tras video que registra introducción irregular de votos

Puno: anularán elecciones en el Colegio de Abogados tras video que registra introducción irregular de votos

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS
Más de 1,300 alumnos en riesgo tras pésima infraestructura de colegio en Puno: institución tiene 138 años en funcionamiento

Más de 1,300 alumnos en riesgo tras pésima infraestructura de colegio en Puno: institución tiene 138 años en funcionamiento

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
Influenza A H3N2, la prueba que podría revelar cuán preparada está la vigilancia sanitaria en el Perú

Influenza A H3N2, la prueba que podría revelar cuán preparada está la vigilancia sanitaria en el Perú

LEER MÁS
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025