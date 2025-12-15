HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

César Vargas, vocero de Defensa Civil, indicó que la embarcación, varada a 100 metros de la orilla, crea una ilusión óptica de cercanía, lo cual puede representar un peligro.

Autoridades de Defensa Civil advierten sobre los peligros en la zona de buques encallados.
Autoridades de Defensa Civil advierten sobre los peligros en la zona de buques encallados. | Composición LR | Canal N

Dos adolescentes de 16 años fueron reportados como desaparecidos luego de ingresar a un buque conocido como el 'barco fantasma', ubicado en la playa Costa Azul, en Ventanilla, durante una salida familiar la tarde del domingo 14 de diciembre.

Según César Vargas, vocero de Defensa Civil, ambos jóvenes accedieron a la nave varada, situada a unos 100 metros de la orilla, pero no lograron regresar. “La embarcación está encallada desde hace varios meses. No lo parece, pero desde esta zona hasta la nave hay al menos entre 80 y 100 metros”, explicó.

Intensa búsqueda tras la desaparición de los dos menores

De acuerdo con las autoridades, uno de los adolescentes conoció al otro durante su visita a la playa. Ambos decidieron acercarse a la nave, guiados por la aparente cercanía de esta. Vargas indicó que los restos metálicos del buque generan una ilusión óptica para los visitantes.

Al percatarse de su ausencia, los familiares alertaron al personal de serenazgo de Ventanilla y a la Policía Nacional del Perú. Además, el alcalde del distrito, Jhovinson Vásquez, coordinó acciones con Defensa Civil tras ser informado de la situación.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la llegada de los equipos de rescate, pero no captaron a los menores regresando del lugar. “Se ha desplegado personal junto con el equipo de salvataje. Incluso, un helicóptero sobrevoló la zona hasta altas horas de la noche. Lamentablemente, no hemos hallado a los jóvenes”, lamentó el vocero.

Un atractivo peligroso para los bañistas

El llamado 'barco fantasma', junto a otros buques varados, se ha convertido en un atractivo peligroso para quienes acuden a la Costa Azul. “La playa se caracteriza por tener olas cruzadas; es riesgosa. Por eso, se recomienda a las familias vigilar a los menores y retirarse antes del anochecer”, advirtió Vargas en Canal N.

Finalmente, el vocero señaló que se han colocado paneles informativos y se ha difundido advertencias a través de las redes sociales municipales para alertar a los bañistas. Según datos de las autoridades, durante la última temporada de verano se realizaron 20 intervenciones de rescate en la zona donde se encuentran las embarcaciones encalladas.

