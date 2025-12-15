HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Sociedad

Corte de agua en Lima: conoce los distritos afectados y horarios de Sedapal para el 15 y 17 de diciembre

Entérate qué distritos serán afectados por el corte de agua programado por Sedapal. Revisa los horarios y fechas establecidas para la suspensión del servicio.

Corte de agua en diferentes distritos de Lima del 15 y 17 de diciembre
Corte de agua en diferentes distritos de Lima del 15 y 17 de diciembre | Foto: Difusión/ Composición LR

Este lunes 15 y miércoles 17 de diciembre, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ejecutará labores de mantenimiento y limpieza en sus reservorios como parte de su programa de mejora continua. Debido a estos trabajos técnicos, se ha programado la suspensión temporal del suministro de agua en distintos sectores de Lima Metropolitana, según informó la empresa estatal a través de sus canales oficiales.

La restricción afectará a varias jurisdicciones, entre ellas, Los Olivos, Santa Anita, San Martín de Porres, Ate, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, La Victoria, Santiago de Surco, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo. Sedapal recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el periodo de corte y recordó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva, una vez concluidas las labores programadas.

Conoce los días y horarios del corte de agua programado en Lima

Villa María del Triunfo

Lunes 15 de Diciembre, 6:00 am - 5:00 pm, debido a una baja presión en la redes.

  • Urbanización A.H. Ciudad de Gosen
  • Urbanización A.H. Hokama Tokashiki, Daniel
  • Urbanización A.H. Juan Pablo II - T de Lurín
  • Urbanización A.H. Kelly de Monaco, Grace
  • Urbanización A.H. 1 de Mayo
  • Urbanización A.H. Nuevo Progreso
  • Urbanización A.H. Nuevo Progreso - 2da Etapa
  • Urbanización A.H. Por la Unión
  • Urbanización A.H. Puyusca
  • Urbanización A.H. Santa Rosa - Conchitas
  • Urbanización A.H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín
  • Urbanización A.H. Villa Indoamérica
  • Urbanización A.H. Villa Los Rosales
  • Urbanización P.I. Biohuerto Santa Teresita
  • Urbanización P.I. Señor de Luren
  • Urbanización P.I. Villa Santa Rosa

San Juan de Lurigancho

Lunes 15 de Diciembre, 6:37 am - 5:00 pm, debido a la reparación de rotura de tubería.

  • Asociación Pro Huertos de Huachipa
  • Urbanización El Club
  • Urbanización El Club - I Etapa
  • Urbanización El Club - II Etapa

Lunes 15 de Diciembre, 10:37 am - 6:00 pm por fuga en la corporation.

  • Urbanización Villa Campoy
  • Asociación de Vivienda Los Girasoles de Campoy
  • Cooperativa San Miguel de Pallanchacra

Lunes 15 de Diciembre, 8:41 am - 4:00 pm por fuga en la corporation.

  • Ayacucho (Urbanización APV)
  • Santa Elizabeth II (Urbanización APV, Etapa)
  • Ex Country Club (Urbanización)

La Victoria

Lunes 15 de Diciembre, 1:59 pm - 11:00 pm, debido a la reparación de rotura de tubería.

  • Urbanización Balconcillo

Santa Anita

Lunes 15 de Diciembre, 12:40 pm - 8:40 pm, debido a la reparación en la toma.

  • Cooperativa Grau, Miguel
  • Urbanización Villa Santa Anita

Villa El Salvador

Lunes 15 de Diciembre, 11:41 am - 10:00 pm, por fuga en la corporation.

  • Urbanización Pachacamac, 2do Etapa, Sector 4

Ate

Lunes 15 de Diciembre, 12:00 pm - 8:00 pm, debido a la rotura de tubería matriz.

  • Urbanización A.H. Municipal César Vallejo
  • Urbanización A.H. Señor de Muruhuay
  • Urbanización APV Las Alondras
  • Urbanización Asociación Cruz de Huanchihuaylas
  • Urbanización Asociación de Propietarios de Vivienda Díaz Malache
  • Urbanización Asociación Jardín Azul
  • Urbanización Asociación Melchorita de Ate
  • Urbanización Asociación Ricardo Palma
  • Urbanización Urb San Gregorio

San Martín de Porres

Lunes 15 de Diciembre, 12:39 pm - 8:00 pm, debido a la rotura de tubería matriz.

  • Urbanización Industria La Milla

Lunes 15 de Diciembre, 1:09 pm - 8:00 pm, debido a la rotura de tubería matriz.

  • Urbanización El Pedregal
  • Urbanización Zarumilla

Santiago de Surco

Lunes 15 de Diciembre, 6:29 am - 1:00 pm, debido a una reparación en la toma.

  • Urb. Prolongación Benavides

La Molina

Lunes 15 de Diciembre, 6:14 am - 2:15 pm, debido a una reparación en la toma.

  • Urb. Covima

Callao

Lunes 15 de Diciembre, 8:30 am - 2:00 pm, debido a una reparación en la toma.

  • Cercado del Callao

Los Olivos

Miércoles 17 de Diciembre, 12:00 pm - 8:00 pm, debido a una limpieza de reservorio.

  • Urb. Pro Parcela 10
