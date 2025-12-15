Corte de agua en Lima: conoce los distritos afectados y horarios de Sedapal para el 15 y 17 de diciembre
Entérate qué distritos serán afectados por el corte de agua programado por Sedapal. Revisa los horarios y fechas establecidas para la suspensión del servicio.
Este lunes 15 y miércoles 17 de diciembre, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ejecutará labores de mantenimiento y limpieza en sus reservorios como parte de su programa de mejora continua. Debido a estos trabajos técnicos, se ha programado la suspensión temporal del suministro de agua en distintos sectores de Lima Metropolitana, según informó la empresa estatal a través de sus canales oficiales.
La restricción afectará a varias jurisdicciones, entre ellas, Los Olivos, Santa Anita, San Martín de Porres, Ate, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, La Victoria, Santiago de Surco, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo. Sedapal recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el periodo de corte y recordó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva, una vez concluidas las labores programadas.
Conoce los días y horarios del corte de agua programado en Lima
Villa María del Triunfo
Lunes 15 de Diciembre, 6:00 am - 5:00 pm, debido a una baja presión en la redes.
- Urbanización A.H. Ciudad de Gosen
- Urbanización A.H. Hokama Tokashiki, Daniel
- Urbanización A.H. Juan Pablo II - T de Lurín
- Urbanización A.H. Kelly de Monaco, Grace
- Urbanización A.H. 1 de Mayo
- Urbanización A.H. Nuevo Progreso
- Urbanización A.H. Nuevo Progreso - 2da Etapa
- Urbanización A.H. Por la Unión
- Urbanización A.H. Puyusca
- Urbanización A.H. Santa Rosa - Conchitas
- Urbanización A.H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín
- Urbanización A.H. Villa Indoamérica
- Urbanización A.H. Villa Los Rosales
- Urbanización P.I. Biohuerto Santa Teresita
- Urbanización P.I. Señor de Luren
- Urbanización P.I. Villa Santa Rosa
San Juan de Lurigancho
Lunes 15 de Diciembre, 6:37 am - 5:00 pm, debido a la reparación de rotura de tubería.
- Asociación Pro Huertos de Huachipa
- Urbanización El Club
- Urbanización El Club - I Etapa
- Urbanización El Club - II Etapa
Lunes 15 de Diciembre, 10:37 am - 6:00 pm por fuga en la corporation.
- Urbanización Villa Campoy
- Asociación de Vivienda Los Girasoles de Campoy
- Cooperativa San Miguel de Pallanchacra
Lunes 15 de Diciembre, 8:41 am - 4:00 pm por fuga en la corporation.
- Ayacucho (Urbanización APV)
- Santa Elizabeth II (Urbanización APV, Etapa)
- Ex Country Club (Urbanización)
La Victoria
Lunes 15 de Diciembre, 1:59 pm - 11:00 pm, debido a la reparación de rotura de tubería.
- Urbanización Balconcillo
Santa Anita
Lunes 15 de Diciembre, 12:40 pm - 8:40 pm, debido a la reparación en la toma.
- Cooperativa Grau, Miguel
- Urbanización Villa Santa Anita
Villa El Salvador
Lunes 15 de Diciembre, 11:41 am - 10:00 pm, por fuga en la corporation.
- Urbanización Pachacamac, 2do Etapa, Sector 4
Ate
Lunes 15 de Diciembre, 12:00 pm - 8:00 pm, debido a la rotura de tubería matriz.
- Urbanización A.H. Municipal César Vallejo
- Urbanización A.H. Señor de Muruhuay
- Urbanización APV Las Alondras
- Urbanización Asociación Cruz de Huanchihuaylas
- Urbanización Asociación de Propietarios de Vivienda Díaz Malache
- Urbanización Asociación Jardín Azul
- Urbanización Asociación Melchorita de Ate
- Urbanización Asociación Ricardo Palma
- Urbanización Urb San Gregorio
San Martín de Porres
Lunes 15 de Diciembre, 12:39 pm - 8:00 pm, debido a la rotura de tubería matriz.
- Urbanización Industria La Milla
Lunes 15 de Diciembre, 1:09 pm - 8:00 pm, debido a la rotura de tubería matriz.
- Urbanización El Pedregal
- Urbanización Zarumilla
Santiago de Surco
Lunes 15 de Diciembre, 6:29 am - 1:00 pm, debido a una reparación en la toma.
- Urb. Prolongación Benavides
La Molina
Lunes 15 de Diciembre, 6:14 am - 2:15 pm, debido a una reparación en la toma.
- Urb. Covima
Callao
Lunes 15 de Diciembre, 8:30 am - 2:00 pm, debido a una reparación en la toma.
- Cercado del Callao
Los Olivos
Miércoles 17 de Diciembre, 12:00 pm - 8:00 pm, debido a una limpieza de reservorio.
- Urb. Pro Parcela 10