Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Sociedad

El Abuelito de las Poesías, influencer de TikTok, pide ayuda para costear su tratamiento tras ser internado: "Les agradeceré de corazón"

El influencer y poeta de TikTok, conocido por cumplir su sueño de sacar un libro de poemas a sus 81 años, enfrenta una difícil recuperación tras sufrir complicaciones en una operación por un cólico biliar. Lleva hospitalizado desde octubre.

Andrés Santisteban Salas, mejor conocido como 'El abuelito de las Poesías' en Tiktok enfrenta una delicada situación de salud. Miguel Ángel Bazán, voluntario del grupo de apoyo "Hoy Por ti Perú", quienes han acompañado al adulto mayor desde sus inicios, explicó que fue internado el 8 de octubre y desde entonces ha enfrentado un proceso de recuperación más largo de lo previsto debido a su diabetes. Lo que comenzó como una cirugía ambulatoria sencilla terminó complicándose, y ahora requiere cuidados especiales y medicación que no siempre está disponible en el hospital.

“El abuelito no tiene familiares cercanos en Lima y el apoyo principal proviene de voluntarios y de su comunidad en redes sociales”, señala Bazán. La atención hospitalaria ha sido buena, pero muchos medicamentos deben ser adquiridos por cuenta propia, lo que representa un gasto elevado que el poeta no puede cubrir por sí mismo.

Tratamiento y necesidades médicas

Bazán detalla que actualmente el 'Abuelito de las Poesías' está recibiendo una emulsión nutricional especial para fortalecer las paredes estomacales denominada SmofKabiven, cuyo costo diario ronda los S/400. “Esta leche es muy cara y solo la conseguimos en farmacias; hemos logrado mantenerlo gracias al apoyo de voluntarios y campañas solidarias, pero siempre se necesita más colaboración”, indicó.

El poeta también ha tenido complicaciones postoperatorias: la herida de su primera operación no cicatrizaba correctamente y tuvo que someterse a una segunda cirugía. Esto implica la compra de medicamentos, insumos quirúrgicos y otros materiales necesarios para su atención. Según Bazán, incluso elementos como bisturís deben ser cubiertos por quienes lo apoyan.

Además, requiere el uso de una faja especial y proteínas líquidas que continúen fortaleciendo su sistema digestivo e inmunológico, así como vitaminas y complejos nutricionales recomendados por los médicos. Los voluntarios buscan conseguir estos insumos para que pueda recuperar su independencia y salir del hospital lo antes posible.

Piden apoyo para adulto mayor conocido en redes como 'Abuelito de las Poesías'

El poeta, conocido por vender sus poemas en la calle y por sus publicaciones virales en TikTok, no tiene hijos y solo cuenta con su hermano, que reside en Cusco y lo apoya ocasionalmente. Su principal red de apoyo en Lima es el voluntariado de la organización Hoy por ti Perú.

“Siempre hemos tratado de mantener su independencia y respetar sus deseos”, comenta Bazán. El abuelito se siente angustiado ante la posibilidad de ser trasladado a un asilo, y los voluntarios han trabajado para garantizar que cualquier decisión sobre su cuidado se tome respetando su voluntad. Además, la comunidad que lo sigue en redes sociales ha contribuido comprando sus libros y apoyando con donaciones de medicinas y alimentos especiales.

¿Cómo ayudar?

Miguel Ángel Bazán indica que la manera más efectiva de ayudar actualmente es a través de la adquisición de las emulsiones nutricionales y proteínas recomendadas por los médicos, así como contribuciones directas para cubrir medicamentos e insumos hospitalarios. También se aceptan donaciones para cubrir necesidades básicas del poeta, como alquileres y servicios, mientras completa su recuperación.

Al respecto Andrés Santisteban invocó "de corazón" a la ayuda ciudadana, indica que su salud mental se debilita y que esto produce mayores riesgos debido al estrés de encontrarse en el hospital durante tanto tiempo: "Veo muchas cosas cosas aquí, muchos casos. Pido que me ayuden, les agradeceré de corazón", indicó para La República.

El abuelito cuenta con cuentas activas en Yape, Interbank y PayPal, a través de las cuales la ciudadanía puede apoyar directamente. Según Bazán, cualquier colaboración, por pequeña que sea, representa un gran alivio para continuar su tratamiento y garantizar que pueda seguir cumpliendo su sueño de seguir escribiendo y publicando poesía.

  • Interbank: 3003417839146
  • CCI: 003-300-013417839146-19
  • PayPal: ASantistebanSalas
  • Yape: 946 366 463
  • Andres Santisteban S.

