Caso Anthony Camizán: policía confiesa haber recibido celular de la víctima de manos del principal sospechoso de su desaparición

El efectivo Mell Gipson S. V., quien se encuentra detenido, afirmó que el suboficial Edixon Córdova le entregó el equipo que Anthony Camizan usaba el día de su desaparición.


"No nos vamos a callar, no vamos a retroceder hasta llegar a la verdad", enfatizó el hermano de Camizán. Créditos: cortesía.
Una nueva evidencia salió a la luz en el caso de Anthony Camizán, universitario desaparecido desde el 21 de agosto de 2022, fecha en la que se encontraba junto al suboficial Edixon Cordova, con quién mantenía una relación cercana, en la provincia de Huancabamba, en Piura.

Junior Camizan, hermano de Anthony, informó que el celular Iphone 11 que la víctima cargaba el día de su desaparición llegó a manos del agente Mell Gipson S. V. El policía, quien se encuentra detenido, en presencia de su abogado confesó haber recibido el equipo de manos de Edixon Córdova, principal sospechoso de la desaparición del estudiante.

Asimismo, la carpeta fiscal consigna un segundo testimonio donde se revela que, en su momento, Mell Gipson se habría encargado de la venta del teléfono.

Cabe señalar que en anteriores declaraciones el ahora detenido no informó sobre la posesión del equipo ni sobre su comercialización.

Junior desapareció en 2022, desde entonces su familia lo busca con intensidad. Créditos: difusión.<br><br>

Piden justicia

La familia del universitario desaparecido pidió al Ministerio Público agilizar el pedido de prisión preventiva contra el suboficial Córdova, ya que considera que existiría un peligro real de fuga.

"No nos vamos a callar, no vamos a retroceder hasta llegar a la verdad. Mientras algunos policías traicionaron su uniforme, agradecemos a los que se han arriesgado por acercarnos a la justicia", señaló Junior Camizán.

Otras investigaciones

Junior Camizán, hermano del joven desaparecido, también informó que han denunciado ante la Fiscalía a los efectivos Edixon Córdova, Aníbal P. T., Javier Enrique G. I., Dimas Jordan C. R. y Manuel Arcadio P. D. por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsificación de documentos y falsedad genérica.

A los policías, quienes laboraban en la comisaría de Canchaque, se les imputa por haber consignado información falsa en el cuaderno que registra el movimiento de los efectivos. Los investigados habrían registrado la existencia de un operativo el 21 de agosto de 2022, fecha en la que desapareció Anthony Camizán, en el que participaron junto a Edixon Córdova. Sin embargo, en realidad todos se habrían encontrado de franco.

