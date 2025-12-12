HOYSuscripcion LR Focus

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Detienen a 13 miembros de la banda Los Intocables de Huacho que contaban con el apoyo de funcionarios de la gerencia de transporte del Gobierno Regional de Lima. Tenían dos modalidades: la primera era presencial donde ofrecían a clientes aprobarlos en todos los exámenes; mientras que la segunda, solicitaban las huellas dactilares en silicona para que terceros realicen los trámites. 

La Policía detuvo a 13 miembros de la banda criminal Los Intocables de Huacho

Una presunta red criminal que contaría con el apoyo de personal y funcionarios de la gerencia de transportes y comunicaciones del Gobierno Regional de Lima (GRL) logró insertar miles de certificados de cursos de conducción fraudulentos desde el 2018, según fuentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic-PNP).

La madrugada de este 12 de diciembre las fuerzas del orden ejecutaron un operativo con descerraje, allanamiento, registro domiciliario y detención preliminar de 13 integrantes de la banda criminal denominada ‘Los Intocables de Huacho’.

Ellos son investigados por siete delitos: organización criminal, falsedad ideológica, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos.

Se trata de José Chávez Romero, Luz Penado Reynaga, Luis Aguilar Ramos, Manuel Farro Ruiz, Nilda Curioso Morales, Erasmo Ramírez Ayala, Abel Aramayo Villanueva, Geraldine Gonzales Hinostroza, Ángel Champa Paredes, Alberto Vidal Cóndor, Bridget Rímac Rorales, Francisco Vargas Valdéz y Christian Olivera Ventocilla.

Una de las modalidades que empleaban ‘Los Intocables de Huacho’ combinaba moldes de silicona para huellas dactilares, entrega de datos por parte de aspirantes que no deseaban capacitarse y la complicidad de escuelas de conductores y centros médicos.

Este delito plantea ahora un serio desafío a la seguridad vial del país, pues los implicados actuaban con un mecanismo estructurado, donde los postulantes evitaban completar el curso presencial obligatorio.

En lugar de ello, entregan sus huellas en oficinas de tramitadores quienes luego manipulan el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para emitir licencias.

Las escuelas de conductores autorizadas están implicadas como emisoras de los certificados falsos, lo que convierte el fraude en un gran negocio. Según los investigadores, esta red, en ocho años, habrían generado más de 35 mil registros falsos de capacitaciones inexistentes.

La presunta organización criminal operaba desde el 2018 bajo la fachada legal de escuelas de conductores (manejo) y centros médicos en la provincia de Huaura-Huacho y otros distritos y provincias del norte chico, e incluso en la provincia de Lima y otros lugares del país.

Contaban con el apoyo no solo del personal sino de malos funcionarios de la gerencia regional de transportes y comunicaciones del GRL, cuya sede principal queda en Huacho.

“Las tarifas fluctuaban entre los S/2.00 y S/4.500 por cliente. Estos se dedicaban a la captación y tramitación irregular a favor de los postulantes para la obtención, revalidación y recategorización de manera ilícita de distintos brevetes (licencia de conducir AI, AIIA, AIIB, AIIIA, AIIIB Y OTROS”, explicó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirnic.

El oficial detalló que para ello contaban con dos modalidades: la primera era presencial donde ofrecían a los clientes aprobarlos en todos los exámenes médico, taller de sensibilización, examen de reglas y examen de manejo; mientras que la segunda modalidad consistía en solicitar al cliente la huella dactilar en silicona para que terceros realicen los trámites y pasen los exámenes correspondientes.

