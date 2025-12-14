HOYSuscripcion LR Focus

Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Sociedad

Feminicida Joran Van Der Sloot confiesa su versión tras ser hallado grave en Challapalca: "Mi cabeza me lo dijo"

El ciudadano neerlandés condenado a 28 años por el asesinato de Stephany Flores, fue encontrado en estado delicado dentro de su celda en el penal de máxima seguridad de Challapalca. Ahora, explica qué sucedió el pasado 13 de diciembre.

Joran Van Der Sloot fue condenado a 28 años de prisión por el feminicidio de Stephany Flores
El feminicida Joran Van Der Sloot volvió a estar en el centro de la atención pública tras ser hallado en estado grave dentro del penal de máxima seguridad de Challapalca, en la región Tacna. El interno fue encontrado durante la mañana del sábado 13 de diciembre, en circunstancias que evidenciaron un presunto intento de suicidio, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Van Der Sloot cumple una condena de 28 años de prisión por el delito de feminicidio en agravio de Stephany Flores, joven peruana asesinada en 2012. El incidente ocurrió pocos días después de que el sentenciado enviara un mensaje de perdón a la familia de la víctima, hecho que reavivó el interés mediático en torno a su situación carcelaria y su estado emocional.

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Hallan en estado grave a Joran Vander Sloot

De acuerdo con información oficial, el hecho se registró alrededor de las 9:50 a. m., cuando el personal penitenciario realizaba el reparto del desayuno en el pabellón número 1 del establecimiento. Al ingresar a la celda del interno, los agentes advirtieron una situación irregular y lo encontraron con un pedazo de colcha amarrado al cuello, sujeto a una de las rejas.

La intervención inmediata del personal del INPE permitió auxiliar al recluso y evitar un desenlace fatal. Tras ser liberado, Van Der Sloot fue trasladado de urgencia al área de enfermería del penal, donde recibió atención médica especializada y quedó bajo estricta vigilancia. Posteriormente, el Ministerio de Justicia informó que el estado de salud del interno es estable, aunque continuará en observación debido a su condición psiquiátrica y al riesgo que supone el episodio ocurrido en uno de los penales más aislados y severos del país.

Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

El testimonio del feminicida desde Challapalca

En declaraciones obtenidas por el programa Panorama, Joran Van Der Sloot dio su versión de lo ocurrido y reconoció haber atravesado un profundo cuadro de depresión. “Estaba muy deprimido, como saben soy paciente psiquiátrico. Cada día veo que para nosotros los internos la situación es peor”, señaló desde el penal.

El sentenciado también aludió a las restricciones propias del régimen carcelario y al impacto emocional que estas generan. “Uno no puede estar con su familia, no puede tocarlos ni abrazarlos”, expresó, al describir las condiciones de aislamiento que enfrenta en Challapalca.Finalmente, asumió responsabilidad por lo sucedido y calificó su accionar como un error. “Llega un punto en que mi cabeza me dijo que ya no quería vivir. Soy consciente de que he tomado una decisión equivocada”, declaró, en un testimonio que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la salud mental de los internos en penales de alta seguridad.

