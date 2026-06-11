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Judicialidad

Corte del Santa orienta a personas con discapacidad sobre Derechos Laborales y pensión de orfandad

La Corte Superior de Justicia del Santa realizó el 5 de junio una charla informativa para la Asociación de Personas con Discapacidad de Jerusalén en Nuevo Chimbote.

Estas iniciativas del Poder Judicial buscan garantizar un acceso a la justicia inclusivo y eficiente. Fuente: difusión.
Estas iniciativas del Poder Judicial buscan garantizar un acceso a la justicia inclusivo y eficiente. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó el 5 de junio una charla dirigida a los integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad de Jerusalén, ubicada en el sector Nuevo Paraíso, en Nuevo Chimbote.

La jornada estuvo a cargo del doctor Moisés Heras de la Cruz, juez del Segundo Juzgado de Familia y responsable del eje n.º 4 (Discapacidad) de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Durante su exposición, abordó los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, así como los beneficios y requisitos para acceder a la pensión de orfandad.

PUEDES VER: Corte Superior del Santa conmemoró catorce años de implementación del nuevo Código Procesal Penal | Del Santa | La República

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Mediante estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso de promover un acceso a la justicia oportuno, eficiente e inclusivo para las personas con discapacidad, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos y de los mecanismos existentes para su protección.

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