Corte del Santa orienta a personas con discapacidad sobre Derechos Laborales y pensión de orfandad

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La Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó el 5 de junio una charla dirigida a los integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad de Jerusalén, ubicada en el sector Nuevo Paraíso, en Nuevo Chimbote.

La jornada estuvo a cargo del doctor Moisés Heras de la Cruz, juez del Segundo Juzgado de Familia y responsable del eje n.º 4 (Discapacidad) de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Durante su exposición, abordó los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, así como los beneficios y requisitos para acceder a la pensión de orfandad.

Mediante estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso de promover un acceso a la justicia oportuno, eficiente e inclusivo para las personas con discapacidad, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos y de los mecanismos existentes para su protección.