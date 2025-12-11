HOYSuscripcion LR Focus

Corte de luz en La Libertad, del 12 al 15 de diciembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Hidrandina anuncia cortes de luz en localidades de La Libertad, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la región.

Consulta los horarios y zonas afectadas.
Consulta los horarios y zonas afectadas. | Foto: composición LR/ Hidrandina

Hidrandina, la empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, informó que del 12 al 15 de diciembre de 2025 se ejecutarán cortes de luz en Trujillo y otros distritos de La Libertad, afectando a diversos sectores de la región.

La compañía recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la red eléctrica. Asimismo, instó a los usuarios a mantenerse atentos a la información sobre las zonas y horarios programados para estos cortes.

lr.pe

Cortes de luz en La Libertad, del 12 al 15 de noviembre

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina.

Corte de luz programado para el 12 de noviembre

La Esperanza: Calles El Salvador-República Colombia-México-Argentina-Uruguay.

Trujillo:

-Urb. La Perla: Av. América Sur cdras 24, 25, 26; Av. La Marina cdras 1, 2, 4, 11, 12, 13; Av. Moche cdra. 12; Ca. Abraham Lincon Mzas 1,2, cdras 1, 2; Ca. John F. Kennedy cdras 1, 2, 3, 4; Ca. Tomas Jefferson cdras 2, 3; Ca. Washington cdras 2, 3; La Encalada 0003, 0020; Mzas 1, 2, A, B, C. 

-Urb. Santa Maria: Av. La Marina cdras 1, 4; Av. La Marina Nº S/N Palm Antena. 
AA. HH Belén: Ca. John F. Kennedy 0000. 

-Urb. San Salvador: Av. Mansiche cdras 9, 11, 13; Ca. Bombay cdra. 2; Ca. Budapest cdra. 3; Ca. Cochabamba cdra. 4; Ca. Dresdel cdra. 2; Ca. El Cairo cdra. 1; Ca. Otawa cdra. 2; Ca. Pekín cdra. 4; Ca. Praga cdra. 6; Ca. San Francisco cdras 3, 4; Ca. Sao Paulo cdra. 1; Jr. El Cairo cdras 1, 2, 3; Jr. Hong Kong cdra. 3; Mzas A, D, E, F, G, H, J, K, L. 
-Urb. Santa Inés: Av. Mansiche cdras 9, 10, 11. 
Sector. Mansiche: Av. Mansiche cdra. 11. 
-PP. JJ Santa Isabel: Ca. Bombay cdra. 2; Ca. Budapest cdra. 2; Ca. Filadelfia cdra. 3; Ca. Otawa cdra. 2; Ca. Praga cdra. 6; Jr. El Cairo cdra. 2; Pje. Atenas Nº L  Lt.9; Mza A.

Corte de luz programado para el 13 de noviembre

Urb. San Andrés I Etapa: 
-Av. Jesús de Nazareth cdras 2, 3; Ca. Díaz de Cabrera cdra. 3; Av. Juan Pablo II cdra. 1, 2; Ca. Pedemonte y Talavera cdra. 1; Ca. San Andrés cdra. 3; Ca. Guillermo Charum cdras 2, 3; Av. España cdra. 3; Ca. Francisco Solano cdras 2, 3, 5. 
Unidad Vivienda Santa Rosa: 
-Av. Jesús de Nazareth cdra.3; Av. España cdra. 3. 

Corte de luz programado para el 14 de noviembre

Urb. La Planicie, Urb. Palmeras del Valle, Urb. La Esperancita, Urb. San Isidro, Urb. Los Cedros, Urb. La Esmeralda, Urb. Santa Inés, Urb. Sánchez Carrión.

Corte de luz programado para el 15 de noviembre

Sector Guadalupe:   Nº 1 al 7. 

