Apple TV: La serie que reúne a Michelle Pfeiffer y a Elle Fanning

Apple TV acaba de anunciar una de las producciones más interesantes que tendrá en su catálogo para 2026. Se trata de la serie Margo tiene problemas de dinero, basada en la novela homónima y creada por el ganador del Emmy, David E. Kelley, quien estuvo a cargo de la premiada Big Little Lies de HBO.

“La serie es original de Apple y tendrá ocho episodios. Se estrenará globalmente el miércoles 15 de abril de 2026 con tres episodios. Es un drama familiar audaz, conmovedor y cómico”, señalan en un comunicado.

La producción tendrá en los protagónicos a Elle Fanning y a Michelle Pfeiffer. En la historia, Margo (Fanning) es una joven que abandonó sus estudios universitarios, pero espera convertirse en escritora. Es hija de una mesera (Pfeiffer) y de un exluchador profesional (Nick Offerman).

Al margen de sus estudios, la protagonista está endeudada y tendrá que salir adelante con un bebé recién nacido.

Según la información enviada, la actriz Nicole Kidman es la productora ejecutiva. También comparten créditos en la producción ejecutiva Elle y Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer y el autor Rufi Thorpe. “Es una producción de A24 para Apple TV”.