Fiscalía formaliza acusación contra PPK por caso IIRSA Norte: piden más de 8 años de prisión

La acusación del Equipo Especial Lava Jato señala que el expresidente habría favorecido la concesión del proyecto IIRSA Norte y solicita una pena superior a los ocho años de prisión. El caso pasa ahora a control judicial para definir su avance.

Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para PPK. Foto: composición LR
La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial la acusación fiscal contra Pedro Pablo Kuczynski, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz y otros exfuncionarios por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. El caso está vinculado al proceso de promoción y adjudicación de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte) concedidos al sector privado entre 2003 y 2005.

La representante del Ministerio Público ha solicitado ocho años y medio de prisión para Kuczynski y José Ortiz, así como nueve años para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico. Todos son señalados de haber intervenido en decisiones que, según la tesis fiscal, favorecieron a empresas vinculadas al caso Lava Jato.

PUEDES VER: 25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

De acuerdo con el requerimiento acusatorio, Kuczynski habría aprovechado su posición como ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de ProInversión para sostener reuniones con Jorge Barata y favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, luego conformada como Concesionaria IIRSA Norte S.A. La Fiscalía sostiene que ese favorecimiento se materializó en la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en perjuicio del Estado.

El presunto acto de colusión habría generado un daño económico equivalente a US$ 108 millones 439 mil 773, monto calculado por el Ministerio Público como perjuicio directo al país. Con esta presentación, el caso pasa a etapa de control de legalidad, antesala del eventual juicio oral.

PUEDES VER: Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

PPK es candidato al Senador por Fuerza y Libertad

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue registrado como postulante al Senado por el partido Fuerza y Libertad para las Elecciones Generales de 2026. De acuerdo con la documentación presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exmandatario lidera la lista senatorial por Lima dentro de la alianza integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú.

En una entrevista con RPP, Kuczynski confirmó su candidatura y señaló que busca obtener un escaño para contribuir a elevar el nivel del Congreso. "Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar", indicó.

