Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/4.585.313
Este jueves 11 de diciembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.585.313. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.