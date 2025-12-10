Cafetería es asaltada por segunda vez en Chorrillos: “Estamos abandonados”

Dueño del negocio evalúa cerrar sus puertas ante el temor de una represalia. Créditos: Mabel Alva / La República.

Dueño del negocio evalúa cerrar sus puertas ante el temor de una represalia. Créditos: Mabel Alva / La República.

Una cafetería en Chorrillos registra un segundo robo en menos de tres meses, pese a tener cámaras de seguridad y haber realizado la denuncia en la comisaría del sector.

Al promediar las 10 p.m. del último martes, dos delincuentes ingresaron con arma en mano al local ubicado en la Av. 24 de octubre en la zona de Tupac Amaru de Villa en Chorrillos. Los malhechores despojaron a los siete comensales de todas sus pertenencias y se llevaron de la caja registradora 1.200 soles correspondientes a la ganancia del día.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Posible tragedia

Entre los comensales se encontraba un policía vestido de civil quien al percatarse del atraco entregó sus celulares rápidamente para evitar que los malhechores puedan encontrar su arma de fuego.

Es así, que pasado los cerca de dos minutos del asalto, el efectivo intentó realizar una persecución, no obstante al percatarse del seguimiento de otro comensal, uno de los hampones dispara contra él y frustra los planes del agente.

Según declaraciones de los vecinos, posterior al disparo el policía retomó la persecución por el pasaje donde huían los dos delincuentes y logró disparar hasta en cuatro oportunidades al vehículo que los esperaba. No obstante, salieron ilesos y lograron huir del lugar.

Autores extranjeros

Los dos delincuentes serían de nacionalidad venezolana ya que en el registro fílmico del comercio se puede escuchar las amenazas que ambos realizaban a los consumidores de la cafetería.

Robo anterior

El dueño del local, quien por medidas de seguridad prefiere mantener la reserva de su identidad, ha denunciado que un hecho similar se había efectuado el 23 de septiembre; en aquella fecha realizó la denuncia en la comisaría de Mateo Pumacahua y fue poseedor de un “Cuaderno de Seguridad” de la Policía Nacional. Sin embargo, la delincuencia regresó a su comercio sin temor de ser registrados nuevamente con las cámaras de seguridad.

“Están organizados, ni siquiera tienen el temor de que se les identifique, se sacan la capucha, las imágenes son claras (…) al parecer son las mismas personas” sostuvo el dueño del negocio.

Cuarto robo en la misma cuadra

La Av. 24 de octubre ubicada muy cerca al parque central de Tupac Amaru de Villa en Chorrillos ha sido blanco de la delincuencia en cuatro oportunidades. Un bar cercano denunció el robo en dos ocasiones y con el mismo modus operandi.

“Me parece que son las mismas personas… tienen la misma modalidad, en ese entonces entraron dos personas y robaron cerca de 800 soles”, indicó el administrador del bar afectado.

A menos de ocho cuadras queda la comisaría del sector, sin embargo los comerciantes de la zona no confían en sus autoridades ni en el resguardo que se le pueda brindar al colocar una denuncia por robo.

“La verdad no se hace la denuncia porque es por las puras, no hacen nada, vienen un rato, se van y no pasó nada” resaltó un vendedor del lugar.

Posible cierre

El joven dueño del negocio evalúa cerrar sus puertas ante el temor de una represalia y un nuevo robo armado ya que busca prever la seguridad de sus trabajadores y de su clientela.

“Uno ya tiene miedo de abrir el negocio (…) estoy evaluando cerrar pero al hacerlo me quedo sin nada, tengo personal que también tengo que cuidar de ellos”

Hasta agosto del 2025, se han reportado 2.600 bodegas cerradas a causa de la inseguridad, según la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú la causa principal son los asaltos, sicariato y cobros extorsivos.