Sociedad

Sicariato: la trama detrás del negocio de cobrar para matar

En Lima y Callao hay tres tipos de asesinos por encargo: los ‘profesionales’, los ‘oportunistas’ y los ‘improvisados’, asociados a ajustes de cuentas entre bandas y a venganza. Los asesinos pueden cobrar de 1000 a 10.000 soles. Policía atrapa a un sicario que, aunque falló, terminó confesando su delito.

Presunto sicario interrogado por el coronel Víctor Revoredo
Presunto sicario interrogado por el coronel Víctor Revoredo

Cuando Jorge Jeremy Pardo Figueroa Ygarza era un adolescente, ir a la escuela era la única excusa para salir en Barrios Altos, su barrio en el Cercado de Lima. La otra opción era empuñar un arma para defenderse. Las pandillas rivales controlaban hasta las cuadras de cada calle.

Salir de noche era muy sospechoso, aunque fuera para ir a la tienda. Así empezó a robar. Hoy, a sus 19 años, fue capturado, convertido en un asesino a sueldo.

Fue contratado por S/ 2.000 para asesinar a un colectivero, pero…falló.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División de Investigación de Extorsiones luego de que Jhon Eduardo Cusquisiban Gómez (29) fuera atacado a balazos. La víctima es un transportista informal cuya ‘empresa’ tiene como paradero la zona de la avenida Guardia Civil con La Poesía, en San Borja.

Alias Chato, como conocen a Jorge Pardo Figueroa portaba una pistola cuando fue arrestado.

¿De dónde eres?

-De Barrios Altos.

¿A quién disparaste?

-Al chofer de una minivan.

¿Cuánto te iban a pagar?

-Me iban a dar 2 mil soles.

¿Quién te contrató?

-Un chico.

¿Y por qué iban a cometer un asesinato?

 -Me dijo que era por un ajuste de cuenta.

¿Y cuál fue el motivo?

 -Me dijo que le habían faltado el respeto.

¿Desde cuándo tienes ‘fierro’ (pistola)?

-Desde el año pasado. Un amigo me lo dio para robar.

Pero, ¿cómo funciona en Lima el ‘negocio’ de matar?

Mil, dos mil, 10 mil soles... El precio depende de las características de la víctima, de las personas necesarias para hacer el ‘trabajo’ y de la importancia de quien lo encarga. Así funciona el negocio de cobrar para matar, el de los asesinos a sueldo.

Los sicarios son difíciles de detectar y más aún de detener y llevar a juicio. Sin embargo, existen, aunque no son todos iguales.

El coronel Víctor Revoredo dice que por lo menos hay tres tipos: los ‘profesionales’, que generalmente están detrás de homicidios resonantes (casos emblemáticos), los ‘oportunistas’ que se tientan con la oferta y, los ‘improvisados’: en la mayoría de los casos adolescentes que son usados como asesinos por bandas rivales.

Estos últimos son los que más abundan, en Lima y Callao.

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que del10 de octubre al 3 de diciembre se incrementó a 295 los homicidios registrados durante el gobierno de José Jerí, de acuerdo a los datos del Sinadef. De ellos, 216 han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego.

La mayoría de estos últimos tienen características del crimen por encargo, sobre todo de los más baratos: los que pagan los propios delincuentes para eliminar a algún enemigo, rival o entregador, aseguró Revoredo.

Este tipo de crímenes, que en general pasan por violentos intentos de asalto, pueden costar entre 1000 y 2000 soles, según los policías consultados. Eso es lo que se habría pagado por intentar matar a un transportista. Testigos contaron que el hombre ‘filtraba’ información a la Policía y estaba pedido.

La ‘codicia’ también es un camino que lleva a un asesino.

