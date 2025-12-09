HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ataque en discoteca 11:11 Club en Independencia deja a joven madre herida: familiares piden apoyo para pagar gastos médicos

"Mi hermana está entre la vida y la muerte", declaró la hermana de la víctima. También denunció falta de atención en la comisaría de la zona.

Jharitza se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Cayetano Heredia. Foto: Composición LR / Francisco Erazo, La República
Jharitza se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Cayetano Heredia. Foto: Composición LR / Francisco Erazo, La República

La madrugada del domingo 7 de diciembre, dos sicarios dispararon a quemarropa contra la discoteca “11:11 Club”, en Independencia, dejando a Jharitza, una joven madre de familia, en estado de salud grave.

Su hermana, Estephanie, contó a La República que los médicos han informado que el estado de la joven es crítico y que está siendo sometida a diversas intervenciones para estabilizarla. “Mi hermana está en la UCI. Estamos esperando que los doctores nos den más noticias, pero está entre la vida y la muerte”, dijo.

Estephanie señaló que, desde el ingreso de Jharitza al hospital Cayetano Heredia, han tenido que asumir gastos constantes en insumos médicos. Además, agregó que han tenido que asumir varios gastos por su cuenta debido a la falta de apoyo por parte del nosocomio.

“Nos pedían gasas, bolsas de aspiración, pañales. Todo eso sumó más de lo que podíamos cubrir. Mi hermana vive del día a día, vende chocotejas en la calle y tiene dos niños pequeños que dependen totalmente de ella, indició a La República.

Para los ciudadanos de buen corazón que deseen apoyar en la recuperación de la joven madre Jharitza, pueden comunicarse al 972 843 784.

Sus hijos preguntan por Jharitza: ¿Dónde está mi mamá?

Jharitza tiene dos hijos de 3 y 7 años. Ambos preguntan con suma preocupación por su madre: "¿Dónde está mi mamá?".

Ante el temor de angustiarlos, Estephanie prefiere decirles que su mamá está trabajando. Además, comentó que también deben evitar que su madre —quien padece una enfermedad crónica— reciba información abrupta sobre el estado de su hija.

Denuncian falta de atención por parte de la Policía

De otro lado, la hermana de Jharitza denunció maltrato por parte de los agentes de la comisaría de Independencia, tras no atender su denuncia por ser día no laborable. “Fui a la comisaría de Independencia y me dijeron que no atendían prácticamente por feriado”, comentó.

Sin embargo, el maltrato continuó en la comisaría de la Mujer del mismo distrito, donde también afirmaron no poder atenderla por ser feriado y que regresara en otro momento. “Me dijeron que no atienden cuando es feriado”, relató Estephanie.

Finalmente, la familia de Jharitza pidió que las autoridades actúen con mayor sensibilidad ante la gravedad del caso. Asimismo, señalaron que la falta de atención en las comisarías durante el feriado ha dificultado seguir el proceso de denuncia y obtener información oficial. “Mi hermana está entre la vida y la muerte. Solo pedimos que las autoridades se pongan la mano en el corazón y atiendan este caso con la urgencia que merece”, puntualizó.

