La Policía Nacional ha emitido una alerta para encontrar a Whitney Magdiel Segura Jaramillo, adolescente de 16 años, desaparecida en Chiclayo. | Composición LR

La Policía Nacional y el Programa Nacional Warmi Ñan activaron una alerta de búsqueda para ubicar a Whitney Magdiel Segura Jaramillo, adolescente de 16 años que desapareció la madrugada del 4 de diciembre en Chiclayo, región Lambayeque. La denuncia fue registrada en la Región Policial Lambayeque – Sector Norte, según el parte policial N.° 33927035.

La menor fue vista por última vez en los exteriores del colegio Abraham Valdelomar ubicado en el pueblo joven José Olaya, a donde se dirigía con su uniforme deportivo: buzo azul, polo blanco y zapatillas blancas con rayas verdes. Whitney mide 1.60 m, tiene cabello castaño oscuro, tez trigueña, ojos negros y contextura delgada. Ella cursa 4to de secundaria.

Autoridades buscan a menor

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP informó que mantiene operativos y recopilación de información en la zona para dar con su ubicación. La familia y autoridades solicitan apoyo ciudadano para acelerar la búsqueda.

La madre de la menor indicó a La República que una hipótesis que se maneja es que ''estaría secuestrada'', pero que no hay mayores datos por el momento.

Si tienes información sobre su paradero, puedes comunicarte a la Línea 114 o a los números 964 832 748 y 988 827 498, disponibles para llamadas y WhatsApp.

Se sabe que otra joven llamada Melanie Luciana Siadén Chinchay, de 15 años y del mismo grado que Whitney, también desapareció rumbo al colegio Abraham Valdelomar desde su vivienda.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar el caso solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

