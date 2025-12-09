Sorteo de la Kábala HOY, martes 9 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/4.516.689 | Foto: Intralot | Foto: Intralot

Este martes 9 de diciembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.516.689. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.