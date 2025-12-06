Sorteo de la Kábala en vivo hoy 6 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Este sábado 6 de diciembre, La Kábala realizará el esperado sorteo del Pozo Buenazo, que alcanza un valor de S/ 4.450.215. Conoce cuál son las bolillas ganadoras de esta popular lotería del Perú
Conoce los resultados de La Kábala para hoy sábado 6 de diciembre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo | Foto: Composición LR
La Kábala llevará a cabo este sábado 6 de diciembre el sorteo del Pozo Buenazo, valorizado en S/ 4.450.215 En esta nota, conoce los detalles de esta popular lotería del Intralot, los números ganadores y la jugada destacada de la jornada.
¿Qué días se juega la Kábala?
El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.