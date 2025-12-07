Trámites de DNI en feriados del 8 y 9 de diciembre: Reniec anuncia que estas agencias estarán abiertas

Reniec atenderá al público durante los feriados del 8 y 9 de diciembre en más de 50 oficinas de Lima y regiones, en horario de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. Foto: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a la ciudadanía que atenderá al público durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en más de 50 oficinas registrales de Lima y diversas regiones del país. En estas fechas, declaradas feriado por la festividad de la Inmaculada Concepción y la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, la atención será de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

En Lima, las agencias que abrirán sus puertas los días 8 y 9 de diciembre están ubicadas en los distritos de Independencia, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa Anita.

Oficinas de Reniec atenderán en regiones durante los feriados

A nivel regional, Reniec detalló que el lunes 8 de diciembre operarán 46 oficinas ubicadas en Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín. El martes 9 de diciembre atenderán 51 oficinas en Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Pasco, Puno y San Martín.

La entidad precisó que algunas sedes realizarán únicamente entregas de DNI, mientras que otras permitirán efectuar trámites y recoger el documento de identidad. La información detallada sobre cada oficina, su ubicación, horarios y servicios disponibles se encuentra en la plataforma oficial del Reniec.

Respecto al DNI electrónico 3.0, el costo para obtenerlo por primera vez es de S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores de edad hasta fin de año. La renovación del DNIe tiene un costo de S/ 41 y el duplicado S/ 33, ambos tramitables por vía web. Los pagos pueden realizarse mediante Yape, agentes del BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Pagalo.pe.

