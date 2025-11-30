HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Trámite de DNI electrónico gratis: revisa la lista de municipalidades que ofrecen el documento este 1 y 2 de diciembre

El Reniec anunció una jornada gratuita durante los primeros días de diciembre para la obtención del DNI electrónico, beneficiando a poblaciones vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores.

Reniec anuncia jornada de atención gratuita para tramitar DNI electrónico en diversas regiones del Perú
Reniec anuncia jornada de atención gratuita para tramitar DNI electrónico en diversas regiones del Perú | Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva jornada de atención gratuita del 1 al 3 de diciembre, como parte de la campaña que varias municipalidades impulsan para entregar el DNI electrónico sin costo a los vecinos de sus jurisdicciones. La iniciativa está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables, entre ellas niñas, niños, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.

La gratuidad busca garantizar que quienes aún no cuentan con un documento de identidad puedan obtenerlo sin barreras económicas. El DNI es esencial para acceder a derechos y servicios básicos, participar en procesos electorales, abrir cuentas bancarias y recibir atención en centros de salud.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

lr.pe

¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?

Barranca - Lima

La Municipalidad Provincial de Barranca anunció una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, que incluirá servicios de inscripción, rectificación de datos (como dirección), renovación y toma de fotografía para las personas que cumplan con los rangos de edad establecidos.

  • Fechas: 1 y 2 de diciembre
  • Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Frontis de la Municipalidad de Barranca (1 de diciembre) y en la I.E.I. Los Arenales – Centro Poblado (2 de diciembre)
  • Requisitos: Menores (0 a 16 años) acompañados por padre o madre, y adultos mayores (60 años a más)

Ciudad Nueva - Tacna

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en Tacna, anunció una campaña para realizar de manera gratuita el trámite del DNI electrónico (DNIe) por grupo etario, así como la renovación del documento.

  • Fechas: 2 y 3 de diciembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco
  • Requisitos: atención dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna

La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, anunció una campaña gratuita de DNI para realizar trámites de inscripción por primera vez y renovación del documento.

  • Fechas: 4 de diciembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
  • Lugar: Auditorio de la MDCGAL
  • Requisitos: atención dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.

PUEDES VER: Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

lr.pe

¿Cuáles son las ventajas de obtener el DNI electrónico?

El DNI electrónico es un documento oficial que tiene seguridad, rapidez y digitalidad, según Reniec. Sus beneficios son los siguientes:

  • Identificación segura y confiable tanto en trámites presenciales como digitales
  • Facilita la firma digital para otorgar validez legal a documentos electrónicos
  • Protección ante la suplantación de identidad por medio de tecnología biométrica
  • Agiliza y simplifica el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.
  • Tiene mayor durabilidad y resistencia
  • Impulsa a la modernización del sistema de identificación nacional y fomenta la inclusión digital en la ciudadanía

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dictan 6 años de cárcel para hackers que vendían datos del Reniec en página web 'Zorrito Run Run'

Dictan 6 años de cárcel para hackers que vendían datos del Reniec en página web 'Zorrito Run Run'

LEER MÁS
¿Sin DNI? Tramita el documento electrónico gratis el 28 y 29 de noviembre en las municipalidades de estos distritos

¿Sin DNI? Tramita el documento electrónico gratis el 28 y 29 de noviembre en las municipalidades de estos distritos

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

LEER MÁS
San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025