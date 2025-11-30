Trámite de DNI electrónico gratis: revisa la lista de municipalidades que ofrecen el documento este 1 y 2 de diciembre

Reniec anuncia jornada de atención gratuita para tramitar DNI electrónico en diversas regiones del Perú | Andina

Reniec anuncia jornada de atención gratuita para tramitar DNI electrónico en diversas regiones del Perú | Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva jornada de atención gratuita del 1 al 3 de diciembre, como parte de la campaña que varias municipalidades impulsan para entregar el DNI electrónico sin costo a los vecinos de sus jurisdicciones. La iniciativa está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables, entre ellas niñas, niños, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.

La gratuidad busca garantizar que quienes aún no cuentan con un documento de identidad puedan obtenerlo sin barreras económicas. El DNI es esencial para acceder a derechos y servicios básicos, participar en procesos electorales, abrir cuentas bancarias y recibir atención en centros de salud.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?

Barranca - Lima

La Municipalidad Provincial de Barranca anunció una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, que incluirá servicios de inscripción, rectificación de datos (como dirección), renovación y toma de fotografía para las personas que cumplan con los rangos de edad establecidos.

Fechas: 1 y 2 de diciembre

1 y 2 de diciembre Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Frontis de la Municipalidad de Barranca (1 de diciembre) y en la I.E.I. Los Arenales – Centro Poblado (2 de diciembre)

Frontis de la Municipalidad de Barranca (1 de diciembre) y en la I.E.I. Los Arenales – Centro Poblado (2 de diciembre) Requisitos: Menores (0 a 16 años) acompañados por padre o madre, y adultos mayores (60 años a más)

Ciudad Nueva - Tacna

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en Tacna, anunció una campaña para realizar de manera gratuita el trámite del DNI electrónico (DNIe) por grupo etario, así como la renovación del documento.

Fechas: 2 y 3 de diciembre

2 y 3 de diciembre Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

8:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco

Auditorio Ángel Alejo Tunco Requisitos: atención dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna

La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, anunció una campaña gratuita de DNI para realizar trámites de inscripción por primera vez y renovación del documento.

Fechas: 4 de diciembre

4 de diciembre Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

8:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar: Auditorio de la MDCGAL

Auditorio de la MDCGAL Requisitos: atención dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.

¿Cuáles son las ventajas de obtener el DNI electrónico?

El DNI electrónico es un documento oficial que tiene seguridad, rapidez y digitalidad, según Reniec. Sus beneficios son los siguientes:

Identificación segura y confiable tanto en trámites presenciales como digitales

Facilita la firma digital para otorgar validez legal a documentos electrónicos

Protección ante la suplantación de identidad por medio de tecnología biométrica

Agiliza y simplifica el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.

Tiene mayor durabilidad y resistencia

Impulsa a la modernización del sistema de identificación nacional y fomenta la inclusión digital en la ciudadanía

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.