Trámite de DNI electrónico gratis: revisa la lista de municipalidades que ofrecen el documento este 1 y 2 de diciembre
El Reniec anunció una jornada gratuita durante los primeros días de diciembre para la obtención del DNI electrónico, beneficiando a poblaciones vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores.
- Frontera Perú - Chile en crisis: migrantes impiden el tránsito y Gobierno de Jerí responde con operativo especial
- Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva jornada de atención gratuita del 1 al 3 de diciembre, como parte de la campaña que varias municipalidades impulsan para entregar el DNI electrónico sin costo a los vecinos de sus jurisdicciones. La iniciativa está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables, entre ellas niñas, niños, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.
La gratuidad busca garantizar que quienes aún no cuentan con un documento de identidad puedan obtenerlo sin barreras económicas. El DNI es esencial para acceder a derechos y servicios básicos, participar en procesos electorales, abrir cuentas bancarias y recibir atención en centros de salud.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados
¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?
Barranca - Lima
La Municipalidad Provincial de Barranca anunció una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, que incluirá servicios de inscripción, rectificación de datos (como dirección), renovación y toma de fotografía para las personas que cumplan con los rangos de edad establecidos.
- Fechas: 1 y 2 de diciembre
- Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Frontis de la Municipalidad de Barranca (1 de diciembre) y en la I.E.I. Los Arenales – Centro Poblado (2 de diciembre)
- Requisitos: Menores (0 a 16 años) acompañados por padre o madre, y adultos mayores (60 años a más)
Ciudad Nueva - Tacna
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en Tacna, anunció una campaña para realizar de manera gratuita el trámite del DNI electrónico (DNIe) por grupo etario, así como la renovación del documento.
- Fechas: 2 y 3 de diciembre
- Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco
- Requisitos: atención dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna
La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, anunció una campaña gratuita de DNI para realizar trámites de inscripción por primera vez y renovación del documento.
- Fechas: 4 de diciembre
- Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Auditorio de la MDCGAL
- Requisitos: atención dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.
PUEDES VER: Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa
¿Cuáles son las ventajas de obtener el DNI electrónico?
El DNI electrónico es un documento oficial que tiene seguridad, rapidez y digitalidad, según Reniec. Sus beneficios son los siguientes:
- Identificación segura y confiable tanto en trámites presenciales como digitales
- Facilita la firma digital para otorgar validez legal a documentos electrónicos
- Protección ante la suplantación de identidad por medio de tecnología biométrica
- Agiliza y simplifica el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.
- Tiene mayor durabilidad y resistencia
- Impulsa a la modernización del sistema de identificación nacional y fomenta la inclusión digital en la ciudadanía
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.