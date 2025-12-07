HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     
Sociedad

Fuerte incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos: al menos 18 unidades de bomberos atienden la emergencia

Vehículos de cisternas, unidades médicas y de rescate se acercaron al almacén que se incendia en la Panamericana Norte.

Un fuerte incendio se registró este domingo 7 de diciembre en un almacén en Puente Piedra, cerca del kilómetro 27,5 de la Panamericana Norte.
Un fuerte incendio se registró este domingo 7 de diciembre en un almacén en Puente Piedra, cerca del kilómetro 27,5 de la Panamericana Norte. | composición LR

Este domingo 7 de diciembre, un fuerte incendio se registró alrededor de las 11 de la mañana, en un almacén a la altura del kilómetro 27,5 de la Panamericana Norte (cerca de la Escuela de la Policía), en el jirón Los Ficus, distrito de Puente Piedra. Más de una decena de unidades del cuerpo de bomberos se dirigieron al lugar para apagar las llamas.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa una intensa humareda de color negro y vecinos congregados en el lugar. Aún no se han reportado heridos por el siniestro. La ubicación de los hechos se trataría de una zona industrial y comercial donde operan almacenes y depósitos.

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Unidades de bomberos apagan el fuego

El reporte oficial indicó la movilización de al menos 18 unidades, incluyendo motobombas, cisternas, ambulancias y equipos de rescate. En las imágenes se ve cómo los bomberos, policías y serenos (al menos 70 personas) luchaban contra las llamas con ayuda de grandes mangueras.

Sin embargo, usuarios de TikTok también reportaron problemas de abastecimiento de agua para los bomberos. Algunos vecinos indicaron que Sedapal no contaba con presencia en la zona.

Municipalidad de Puente Piedra afirma que zona carece de agua

Según información brindada por prensa de Puente Piedra, el siniestro afecta un depósito de plástico y productos terminados. La zona es urbana, pero carece de servicio de agua y no cuenta con hidrantes cercanos, por lo que los bomberos se vienen abasteciendo mediante un camión cisterna, con apoyo de municipalidades aledañas.

