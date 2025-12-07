HOYSuscripcion LR Focus

Política

ANP condena asesinato de periodista Fernando Núñez: "Este hecho evidencia una escalada intolerable de violencia"

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su profundo pesar tras el atentado contra el periodista Fernando Núñez que ocurrió el último viernes 5 de diciembre en Pacasmayo, La Libertad. "Este crimen enluta nuevamente al gremio y golpea a la libertad de prensa en el país", dijo.

ANP lamentó atentado contra periodista Fernando Núñez. Foto: Composición/LR
ANP lamentó atentado contra periodista Fernando Núñez. Foto: Composición/LR

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el asesinato del periodista Fernando Nuñez Guevara, de Kamila TV, ocurrido el último viernes 5 de diciembre en Pacasmayo, La Libertad. A través de un comunicado emitido este domingo, la ANP expresó su profundo sentir sobre el atentado de Núñez.

"Este crimen enluta nuevamente al gremio y golpea a la libertad de prensa en el país", lamentó.

En esa misma línea, la ANP rememoró que este es el tercer atentado contra periodistas en lo que va del 2025. Anteriormente, se registró los asesinatos de Gastón Medina en Ica y el de Raúl Celis en Iquitos. Estos sucesos fueron calificados como "una escalada intolerable de violencia contra quienes ejercen el derecho a informar".

"Cada vida arrebatada no solo representa un ataque directo al periodismo, sino también a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada", resaltó la ANP.

La ANP recordó que Nuñez Guevara también se desempeñaba como secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas – ANP Chepén. Asimismo, indicó que fue atacado por sicarios cuando viajaba en una motocicleta junto a su hermano, tras regresar de una cobertura periodística, en la zona conocida como la Curva La Barranca. El ataque causó su muerte inmediata, mientras que su hermano quedó en estado crítico.

"La ANP reafirma que no cesará en su vigilancia ni en su lucha contra la violencia y la impunidad. Acompañamos a la familia del colega asesinado y a todo el gremio periodístico que hoy vuelve a exigir justicia", recalcó.

lr.pe

ANP exige investigación tras atentado de Fernando Núñez

Por otro lado, la ANP exigió a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes de manera "exhaustiva, céleres y transparente" para hallar a los responsables de lo ocurrido. Asimismo, la Asociación instó a que se "priorice la pista vinculada al trabajo profesional de Núñez".

"En todos los crímenes contra periodistas, esta línea de investigación debe ser abordada como principal, sin desviar ni dilatar diligencias que pueden resultar determinantes para esclarecer los hechos", sugirió.

"Reclamamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con la urgencia y rigurosidad que el caso demanda. La impunidad en estos crímenes no puede seguir siendo la regla. Cada asesinato sin resolver alienta nuevos ataques y profundiza el riesgo estructural que afrontan quienes informan desde el territorio", acotó.

