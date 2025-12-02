Línea 1 del Metro de Lima aumenta servicios por Navidad y Año Nuevo: conoce horarios y viajes adicionales
Se programarán 1.394 viajes adicionales del metro de Lima en diciembre, con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a 630.000 pasajeros diarios entre 11 distritos.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, debido a las festividades de diciembre, se incrementará el número de viajes diarios de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao. La medida busca facilitar el traslado de los ciudadanos por Navidad y Año Nuevo, reduciendo los tiempos de espera y evitando largas filas tanto en días de semana como los fines de semana.
Según la entidad, se han programado 1.394 viajes adicionales en diciembre respecto a noviembre. Este refuerzo permitirá disminuir el intervalo de paso entre trenes y mejorar la atención a los usuarios. La Línea 1, que moviliza actualmente a 630.000 pasajeros por día y conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho atravesando 11 distritos, incrementará así su capacidad operativa durante la campaña navideña.
Viajes en la Línea 1 durante diciembre: horario completo
La Línea 1 del Metro de Lima ampliará su oferta de transporte durante diciembre con más salidas a lo largo del día. De lunes a viernes, el refuerzo se aplicará en dos franjas: de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. y nuevamente de 8:00 p. m. a 10:00 p. m. En estas jornadas, la cantidad de viajes programados será la siguiente:
- Semana 1: 82 viajes
- Semana 2: 90 viajes
- Semana 3: 110 viajes
- Semana 4: 136 viajes
- Semana 5: 90 viajes
Sábados
El servicio sabatino funcionará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., con el siguiente número de recorridos:
- Semana 1: 154 viajes
- Semana 2: 168 viajes
- Semana 3: 172 viajes
- Semana 4: 168 viajes
Domingos y feriados
Los domingos, la operación será de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con este cronograma:
- Semana 1: 106 viajes
- Semana 2: 162 viajes
- Semana 3: 200 viajes
- Semana 4: 116 viajes
Para los feriados del 8 y 9 de diciembre, se han previsto 180 y 200 viajes, respectivamente, también en el horario de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
MTC subirá tarifa de pasajes de la Línea 1
El director de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jorge Salas Ojeda, anunció que la Línea 1 del Metro de Lima aplicará un incremento en su tarifa. Explicó que el ajuste será “razonable” y que responde a la necesidad de ampliar la capacidad operativa del sistema ferroviario.
“Vamos a requerir un aumento tarifario, obviamente en términos razonables, que la población va a aceptar”, señaló durante el III Foro Ciudades Inteligentes: Metros y Trenes de Cercanía para Lima. Indicó que, debido a que la Línea 1 opera actualmente en condición de “saturación”, se necesita un reajuste para financiar mejoras. “Por eso, esperamos que este incremento de las tarifas sea bastante bien recibido por los pasajeros”, añadió. Hasta el momento, no se ha precisado ni el monto ni la fecha en que entrará en vigencia.