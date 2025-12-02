ATU anuncia incremento de viajes en la Línea 1 del Metro de Lima por festividades de diciembre | Grace Mora/LR

ATU anuncia incremento de viajes en la Línea 1 del Metro de Lima por festividades de diciembre | Grace Mora/LR

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, debido a las festividades de diciembre, se incrementará el número de viajes diarios de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao. La medida busca facilitar el traslado de los ciudadanos por Navidad y Año Nuevo, reduciendo los tiempos de espera y evitando largas filas tanto en días de semana como los fines de semana.

Según la entidad, se han programado 1.394 viajes adicionales en diciembre respecto a noviembre. Este refuerzo permitirá disminuir el intervalo de paso entre trenes y mejorar la atención a los usuarios. La Línea 1, que moviliza actualmente a 630.000 pasajeros por día y conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho atravesando 11 distritos, incrementará así su capacidad operativa durante la campaña navideña.

TE RECOMENDAMOS ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Viajes en la Línea 1 durante diciembre: horario completo

La Línea 1 del Metro de Lima ampliará su oferta de transporte durante diciembre con más salidas a lo largo del día. De lunes a viernes, el refuerzo se aplicará en dos franjas: de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. y nuevamente de 8:00 p. m. a 10:00 p. m. En estas jornadas, la cantidad de viajes programados será la siguiente:

Semana 1: 82 viajes

82 viajes Semana 2: 90 viajes

90 viajes Semana 3: 110 viajes

110 viajes Semana 4: 136 viajes

136 viajes Semana 5: 90 viajes

Sábados

El servicio sabatino funcionará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., con el siguiente número de recorridos:

Semana 1: 154 viajes

154 viajes Semana 2: 168 viajes

168 viajes Semana 3: 172 viajes

172 viajes Semana 4: 168 viajes

Domingos y feriados

Los domingos, la operación será de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con este cronograma:

Semana 1: 106 viajes

106 viajes Semana 2: 162 viajes

162 viajes Semana 3: 200 viajes

200 viajes Semana 4: 116 viajes

Para los feriados del 8 y 9 de diciembre, se han previsto 180 y 200 viajes, respectivamente, también en el horario de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

MTC subirá tarifa de pasajes de la Línea 1

El director de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jorge Salas Ojeda, anunció que la Línea 1 del Metro de Lima aplicará un incremento en su tarifa. Explicó que el ajuste será “razonable” y que responde a la necesidad de ampliar la capacidad operativa del sistema ferroviario.

“Vamos a requerir un aumento tarifario, obviamente en términos razonables, que la población va a aceptar”, señaló durante el III Foro Ciudades Inteligentes: Metros y Trenes de Cercanía para Lima. Indicó que, debido a que la Línea 1 opera actualmente en condición de “saturación”, se necesita un reajuste para financiar mejoras. “Por eso, esperamos que este incremento de las tarifas sea bastante bien recibido por los pasajeros”, añadió. Hasta el momento, no se ha precisado ni el monto ni la fecha en que entrará en vigencia.