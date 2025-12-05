Primer feriado largo de diciembre de 4 días beneficiará al turismo interno con más de US$ 150 millones, ¿cuándo será y quienes podrán descansar?

El 99,1% de personas que tiene previsto viajar se organizará de forma independiente y los principales medios de transporte utilizados serán los buses interprovinciales. | Foto: Andina | Composición: LR

Recientemente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que el primer feriado largo de diciembre —que iniciará el sábado 6 y culminará el martes 9— tendrá un impacto importante en el turismo interno del país, ya que más de 1.3 millones de peruanos aprovecharán en viajar y se generarán más de 154 millones de dólares. Estos serán reflejados en servicios de transporte, alojamiento y otras actividades vinculadas al turismo.

Más de un millón de peruanos aprovechará el feriado largo, según estudio del Mincetur

Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo, indicó que el Mincetur realizó un estudio de intención de viaje, en el que se tiene como resultado que más de 1.3 millones de peruanos viajarán durante el feriado largo que abarca tanto el sábado 6 y domingo 7 (comúnmente días no laborables), como el lunes 8 (Día de la Inmaculada Concepción) y el martes 9 (conmemoración de la Batalla de Ayacucho). El impacto económico que se generará durante esas fechas es de 154 millones de dólares.

Según el Mincetur, las cifras de su estudio reflejan “un notable interés por viajar y confirman que diciembre sigue siendo uno de los períodos más atractivos para el turismo interno”. Algunos datos relevantes al respecto son:

El 54,1% de personas que tiene previsto viajar visitará a familiares y amigos.

El 37,9% de personas que tienen previsto viajar lo hará por recreación y ocio, principalmente a destinos con “buen clima, cercanía, fácil acceso y una oferta amplia de atractivos”.

El 41,7% de personas que tienen previsto viajar es originaria de Lima Metropolitana.

Los destinos que destacan como opciones de viaje para el feriado incluyen: Lima, con un 23,4% de interés; La Libertad, con 12,6%; Ica, con 10,6%; Arequipa, con 7,5%; Cajamarca, con 6,7%; Áncash, con 6,4%; Cusco, con 4,7%; Piura, con 4,3%; Ayacucho, con 4,0% y Lambayeque, con 2,8%.

El 99,1% de personas que tiene previsto viajar se organizará de forma independiente. De ellos, los principales medios de transporte utilizados serán buses interprovinciales, con 74,8 %; vehículos particulares, con 7,6 % y aviones, con 6,1 %. Y respecto al alojamiento, el 30,4 % elegirá hoteles y hostales; y el 63,8 % se hospedará en casas de amigos o familiares.

Primer feriado largo de diciembre: ¿qué sector podrá descansar?

Los descansos del sábado 6 y domingo 7 de diciembre se suman a los del lunes 8 y martes 9, los cuales podrán ser aprovechados por trabajadores del sector público y privado, según disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). No obstante, es necesario recalcar que si laboran durante dichas fechas, tienen derecho a recibir una remuneración adicional o un descanso compensatorio.