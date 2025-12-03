HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

La Libertad: más de 1500 alumnos afectados por riesgo estructural de su institución educativa en Paiján

Plantel tiene 113 años de funcionamiento. Padres de familia piden que se inicie la obra para evitar cualquier tragedia.

El techo del Coliseo está a punto de desplomarse y las paredes de las aulas están cuarteadas. Foto: Composición LR / Difusión
El techo del Coliseo está a punto de desplomarse y las paredes de las aulas están cuarteadas. Foto: Composición LR / Difusión

La Institución Educativa N.° 80050 José Félix Black, de Paiján, ubicado en la provincia de Ascope, región de La Libertad, atraviesa una situación crítica debido al deterioro severo de su infraestructura, pese a que el 11 de septiembre el Consejo Regional declaró de interés regional el proyecto integral destinado a su reconstrucción. A casi dos meses de ese acuerdo, no existe ningún avance concreto que permita iniciar las obras, señaló el expresidente de Apafa.

Infraestructura a punto de colapsar

El plantel, con más de 113 años de funcionamiento, presenta un riesgo estructural severo. Las paredes de adobe están cuarteadas, los techos de barro amenazan con desplomarse y las aulas prefabricadas se han convertido en espacios inseguros e insalubres.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Además, la cobertura del coliseo escolar se desprende por partes, lo que incrementa el peligro para los estudiantes.

La comunidad educativa advierte que esta situación podría desencadenar un incidente grave si no se actúa con urgencia. Los menores continúan asistiendo diariamente a una infraestructura que, según reportes técnicos, ya no reúne condiciones mínimas de seguridad.

PUEDES VER: La Libertad: accidente de carretera deja 33 heridos, varios viajaban en la tolva de una camioneta

lr.pe

Proyecto registrado, pero sin avances

El proyecto de mejoramiento y ampliación, identificado con el Código Único de Inversión (CUI) N.º 2484598 y registrado ante Pronied, contempla la reconstrucción integral del colegio. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún paso administrativo que permita iniciar su ejecución.

Municipalidad de Ascope pide asumir el proyecto

El 30 de abril de 2025, la Municipalidad Provincial de Ascope envió el Oficio N.º 211-2025-MPA/A solicitando la transferencia de la unidad ejecutora para asumir la obra. Dicho documento fue recibido por el Gobierno Regional el 6 de mayo bajo el registro OTD00020250118564.

Desde entonces, no existe respuesta oficial: ni aprobación, ni rechazo, ni explicación. Este silencio genera preocupación en los padres de familia y docentes, quienes consideran que la falta de pronunciamiento bloquea el avance del proyecto.

Responsabilizan a autoridades por posible tragedia

La comunidad educativa recuerda que la reconstrucción fue declarada de interés regional y que las autoridades se comprometieron a priorizar el caso.

“Exijo que se vea el peligro en el que se encuentran nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas. No se puede seguir ignorando una escuela que puede colapsar en cualquier momento”, señaló el dirigente.

El padre de familia pidió a los consejeros regionales y, en especial, a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, asumir la responsabilidad política y moral de atender un problema que, afirmó, ya no admite más postergaciones.

Notas relacionadas
Comisión Distrital de Acceso beneficia a cerca de 100 adultos mayores con Campaña Itinerante en el distrito de El Porvenir

Comisión Distrital de Acceso beneficia a cerca de 100 adultos mayores con Campaña Itinerante en el distrito de El Porvenir

LEER MÁS
Corte de La Libertad realizará jornada extraordinaria para atención de procesos de familia, penal y violencia familiar

Corte de La Libertad realizará jornada extraordinaria para atención de procesos de familia, penal y violencia familiar

LEER MÁS
Presidenta de la Corte inaugura lactario y tópico en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte inaugura lactario y tópico en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025