La Libertad: más de 1500 alumnos afectados por riesgo estructural de su institución educativa en Paiján

El techo del Coliseo está a punto de desplomarse y las paredes de las aulas están cuarteadas. Foto: Composición LR / Difusión

El techo del Coliseo está a punto de desplomarse y las paredes de las aulas están cuarteadas. Foto: Composición LR / Difusión

La Institución Educativa N.° 80050 José Félix Black, de Paiján, ubicado en la provincia de Ascope, región de La Libertad, atraviesa una situación crítica debido al deterioro severo de su infraestructura, pese a que el 11 de septiembre el Consejo Regional declaró de interés regional el proyecto integral destinado a su reconstrucción. A casi dos meses de ese acuerdo, no existe ningún avance concreto que permita iniciar las obras, señaló el expresidente de Apafa.

Infraestructura a punto de colapsar

El plantel, con más de 113 años de funcionamiento, presenta un riesgo estructural severo. Las paredes de adobe están cuarteadas, los techos de barro amenazan con desplomarse y las aulas prefabricadas se han convertido en espacios inseguros e insalubres.

TE RECOMENDAMOS Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Además, la cobertura del coliseo escolar se desprende por partes, lo que incrementa el peligro para los estudiantes.

La comunidad educativa advierte que esta situación podría desencadenar un incidente grave si no se actúa con urgencia. Los menores continúan asistiendo diariamente a una infraestructura que, según reportes técnicos, ya no reúne condiciones mínimas de seguridad.

Proyecto registrado, pero sin avances

El proyecto de mejoramiento y ampliación, identificado con el Código Único de Inversión (CUI) N.º 2484598 y registrado ante Pronied, contempla la reconstrucción integral del colegio. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún paso administrativo que permita iniciar su ejecución.

Municipalidad de Ascope pide asumir el proyecto

El 30 de abril de 2025, la Municipalidad Provincial de Ascope envió el Oficio N.º 211-2025-MPA/A solicitando la transferencia de la unidad ejecutora para asumir la obra. Dicho documento fue recibido por el Gobierno Regional el 6 de mayo bajo el registro OTD00020250118564.

Desde entonces, no existe respuesta oficial: ni aprobación, ni rechazo, ni explicación. Este silencio genera preocupación en los padres de familia y docentes, quienes consideran que la falta de pronunciamiento bloquea el avance del proyecto.

Responsabilizan a autoridades por posible tragedia

La comunidad educativa recuerda que la reconstrucción fue declarada de interés regional y que las autoridades se comprometieron a priorizar el caso.

“Exijo que se vea el peligro en el que se encuentran nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas. No se puede seguir ignorando una escuela que puede colapsar en cualquier momento”, señaló el dirigente.

El padre de familia pidió a los consejeros regionales y, en especial, a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, asumir la responsabilidad política y moral de atender un problema que, afirmó, ya no admite más postergaciones.