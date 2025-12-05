Lima Metropolitana presentará llovizna y descensos de temperaturas durante el feriado largo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima Metropolitana registrará lloviznas y un descenso progresivo de las temperaturas durante el feriado largo, desde este sábado 6 hasta el miércoles 10 de diciembre, especialmente en la madrugada y primeras horas de la mañana, debido a la combinación de vientos del sur y el enfriamiento de la temperatura superficial del mar.

Érick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, precisó en conversación con La República que esta inusual condición ocasionará alta humedad, cielos cubiertos y presencia de ligeras precipitaciones en varios distritos de la capital. La entidad advirtió que estas condiciones se extenderán hacia casi toda la zona costera del país, desde Piura hasta Ica.

“Uno es la temperatura superficial del mar, que se encuentra un poco fría con respecto a los días anteriores. Debido a que estamos influenciados a la temperatura superficial del mar, cuando esta desciende también lo hacen las temperaturas. También tenemos vientos del sur que, si bien no son intensos, sí son frecuentes y están siendo consecutivos”, detalló.

Los distritos de Lima Metropolitana más afectados por descenso de temperaturas

Según indicó el Senamhi, Lima Metropolitana experimentará un cielo cubierto de nubes y lloviznas ligeras desde el sábado 6 de diciembre hasta el martes 9 de diciembre. Esta condición se presentará con mayor intensidad en Lima Oeste.

Las temperaturas experimentarán mínimos de 15 °C y 18 °C y máximos de 20 °C y 22 °C. Las zonas que percibirán el fenómeno con mayor intensidad serán los distritos más pegados hacia la franja costera, como Ventanilla, San Miguel, San Isidro, Miraflores, Chorrillos y Villa el Salvador.

En Lima Este, las primeras horas de la mañana del lunes 8 y martes 9 estarán marcadas por cielo cubierto, con lloviznas. Durante la tarde se notarán nubes dispersas y ráfagas de viento. Sin embargo, Rojas advirtió que podría presentarse brillo solar al mediodía. Mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 15 °C, las máximas alcanzarán valores entre 24 °C y 26 °C.

El especialista del Senamhi sugirió a la población no descuidarse frente a las variaciones de temperatura de cálidas por la tarde y frías durante la noche y primeras horas de la mañana. “Se recomienda a la población no descuidarse. Mantenerse abrigada. También hay probabilidad de brillo solar hacia el mediodía. No hay que descuidarse y mantenerse abrigado aún”, señaló para este medio.

Temperaturas en toda la franja costera del 6 al 10 de diciembre

La entidad meteorológica calculó las temperaturas nocturnas que se presentarán en las distintas ciudades del país que se verán afectadas por su cercanía al litoral peruano.

Piura: entre 14 °C y 17 °C

Lambayeque: 14 °C y 16 °C

La Libertad: 14 °C y 16 °C

Áncash: 15 °C y 17 °C

Lima: 14 °C y 16 °C

Ica: 12 °C y 16° C

Lima Metropolitana: 15 °C y 17 °C.

