Empresa colombiana Orocom abandona Puno con deudas superiores a S/20 millones a proveedores

Más de 900 localidades quedaron sin el servicio. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Decenas de proveedores de bienes y servicios de la región Puno quebraron porque la empresa colombiana Orocom se fue del altiplano sin pagarles por su trabajo.

El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) adjudicó a la empresa Orocom S.A.C. el proyecto de “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social”. El objetivo era que 942 localidades se conecten a internet, de las cuales 353 están en Junín, 471 en Puno, 66 Moquegua y 52 en Tacna.

En estas regiones, los colegios, puestos de salud y dependencias de la Policía Nacional iban a contar con el servicio; sin embargo, todo quedó en promesas. Orocom subcontrató servicios y, antes de finalizar, se fue del altiplano sin pagar a sus proveedores. Sus deudas ascenderían a 20 millones de soles.

“A mí deben medio millón de soles. Los objetivos por el cual fueron contratados tampoco se cumplieron. Somos más de 20 empresas las que estamos perjudicadas. Prácticamente nos liquidaron como empresa”, dijo Henry Huaqui, uno de los afectados.

Ante ello, varios empresarios hicieron un plantón en la plaza de armas exigiendo la intervención de las autoridades. Los siguientes días, los presidentes de las comunidades donde aún no llega el servicio de internet replicarán la medida, a ellos la empresa extranjera también les adeuda.