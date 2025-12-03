HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
Sociedad

Retienen a dos jóvenes con armas artesanales y moto robaba en Iquitos

Uno de los intervenidos es un adolescente de 17 años. Policía los intervino durante un operativo en el distrito de San Juan Bautista.

Los intervenidos fueron trasladados a la Depincri Iquitos. Foto: PNP
Los intervenidos fueron trasladados a la Depincri Iquitos. Foto: PNP

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron intervenidos en medio de presuntos actos de vandalismo reportados por vecinos de la avenida Los Ángeles, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. La acción fue parte de un patrullaje preventivo para recuperar el orden público en el sector durante un enfrentamiento entre barras bravas.

Los intervenidos fueron identificados como Jesús Manuel Rodríguez Morales, de 20 años y un adolescente de 17 años. La Policía informó que ambos se movilizaban en una motocicleta sin placa ni marca, vehículo que presentaba características irregulares.

Las autoridades dieron a conocer que, durante el registro a los jóvenes, se incautaron dos armas artesanales. Estos objetos quedaron bajo custodia policial, junto al vehículo como parte de las investigaciones correspondientes.

PUEDES VER: Militar llega a Iquitos a visitar a su esposa e hija y pierde la vida tras ser embestido por un vehículo

lr.pe

Los jóvenes fueron trasladados a la Depincri Iquitos, donde quedaron a disposición de las autoridades para verificar su participación en los hechos reportados, continuar con las declaraciones y la verificación de sus antecedentes.

El operativo estuvo dirigido por el mayor PNP Mirko Elisvan Pasquel Santillán, jefe de la UNEME Águila Negra Iquitos. Las autoridades informaron que los operativos buscan prevenir desórdenes en zonas donde se reportan incidentes reiterados de barras bravas durante las últimas semanas.

